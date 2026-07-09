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Javier Milei reunió al Gabinete y le dio detalles de la reforma del Banco Central

El Presidente reunió a sus ministros en Casa Rosada y adelantó las modificaciones que prepara para el estatuto del BCRA. Fue el primer encuentro con Diego Santilli como jefe de Gabinete.

Después del Tedeum por el 210° aniversario del Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei reunió este jueves a sus ministros y adelantó la reforma que prepara para el estatuto del Banco Central (BCRA).

El encuentro tuvo lugar la Casa Rosada y fue el primero con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, el cargo que asumió hace diez días en reemplazo de Manuel Adorni, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante el encuentro, el jefe de Estado brindó detalles sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que se encuentra en elaboración por parte del Poder Ejecutivo.

Buscan modificar la carta orgánica del Banco Central.

Buscan modificar la carta orgánica del Banco Central.

Junto a los hermanos Javier y Karina Milei, dio asistencia el equipo completo. Estuvieron presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, Maria Ibarzabal Murphy; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero, Adrián Ravier; y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

ADEMÁS: Milei encabezó el acto por el 9 de Julio y agradeció el apoyo de los gobernadores

El pasado martes, luego del triunfo de la Selección Argentina contra Egipto, Milei recibió en la quinta de Olivos al equipo económico para avanzar en el diseño del articulado, uno de los objetivos que trazó la administración libertaria.

Durante la semana anterior, una reunión con legisladores de LLA, el Presidente había dicho que los equipos de Economía y Desregulación estaban trabajando en una iniciativa para modificar la carta orgánica de la entidad.

La idea, como Milei detalló durante su discurso en la última cena de la Fundación Faro, es quitarle al Banco Central la posibilidad de emitir moneda para auxiliar al Tesoro.

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