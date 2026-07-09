Javier Milei reunió al Gabinete y le dio detalles de la reforma del Banco Central

Buscan modificar la carta orgánica del Banco Central.

Junto a los hermanos Javier y Karina Milei, dio asistencia el equipo completo. Estuvieron presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, Maria Ibarzabal Murphy; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero, Adrián Ravier; y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

El pasado martes, luego del triunfo de la Selección Argentina contra Egipto, Milei recibió en la quinta de Olivos al equipo económico para avanzar en el diseño del articulado, uno de los objetivos que trazó la administración libertaria.

Durante la semana anterior, una reunión con legisladores de LLA, el Presidente había dicho que los equipos de Economía y Desregulación estaban trabajando en una iniciativa para modificar la carta orgánica de la entidad.

La idea, como Milei detalló durante su discurso en la última cena de la Fundación Faro, es quitarle al Banco Central la posibilidad de emitir moneda para auxiliar al Tesoro.