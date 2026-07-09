Francia sigue siendo una máquina: 2-0 a Marruecos y a semifinales del Mundial

Francia es el primer equipo en llegar a las semifinales y espera por el ganador del cruce entre España y Bélgica. El equipo de Deschamps, campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, sigue brillando en la máxima cita. Partido a partido confirma el mote de uno de los grandes candidatos al título con el que arribó a este certamen.

El resumen del partido