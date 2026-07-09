Francia sigue siendo una máquina: 2-0 a Marruecos y a semifinales del Mundial

El combinado galo protagonizó un monólogo frente al equipo africano en Boston y se metió entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo gracias a golazos de Mbappé y Dembélé.
¿Quién los para? Francia volvió a ser una máquina frente a Marruecos, lo venció 2 a 0 en Boston y se metió en las semifinales del Mundial 2026. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé marcaron golazos para darle el triunfo al combinado galo que sueña con la tercera estrella. Bono le había atajado un penal a Kiki en el primer tiempo.
Francia realizó un monólogo en el primer tiempo, pero chocó con un impresionante Bono. El arquero tapó un tiro de larga distancia de Mbappé, sacó a puro reflejo un cabezazo cercano de Dayot Upamecano, se agigantó al detenerle un penal a Kiki al esperarlo hasta el final y adivinar su intención y como si fuera poco también desvió un tiro de Doué. 10 de 10.
Sin embargo, Francia no se vio afectado por irse 0 a 0 al descanso, siguió jugando y logró la efectividad en el complemento jugando con una gran serenidad. Mbappé destrabó el trámite con tremendo derechazo a los 15 minutos de la segunda etapa clavando el balón a un ángulo.
Y, tan solo seis minutos después, Ousmane Dembélé liquidó la historia con un tiro ajustado contra un palo, que Bono llegó a manotear pero no pudo desviar de su destino de red. Para colmo, Francia terminó más cerca del tercero, que Marruecos del descuento con distintas situaciones de contraataque, algunas de ellas frustradas por Bono.
Francia es el primer equipo en llegar a las semifinales y espera por el ganador del cruce entre España y Bélgica. El equipo de Deschamps, campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, sigue brillando en la máxima cita. Partido a partido confirma el mote de uno de los grandes candidatos al título con el que arribó a este certamen.
comentar