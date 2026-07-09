Los dejaron salir antes para ver Argentina y les mandaron el telegrama de despido en medio del partido

La evolución de su perfil crediticio refleja ese deterioro. Tras permanecer en la categoría de menor riesgo hasta mayo de 2025, la empresa fue escalando en las clasificaciones del BCRA hasta ubicarse en Situación 3 entre marzo y abril de 2026.

La caída de la actividad también impactó de lleno en la producción. Actualmente trabaja al 50% de su capacidad instalada entre sus plantas de Marcos Juárez y la ubicada en el estado brasileño de Paraná. En el primer trimestre de 2026 comercializó 56 máquinas, frente a las 116 del mismo período del año anterior, mientras que la fabricación descendió de 86 a 38 unidades.

El Procedimiento Preventivo de Crisis fue oficializado por el Ministerio de Trabajo de Córdoba el 2 de julio y las partes tendrán tiempo hasta el 15 de ese mes para intentar alcanzar un acuerdo. La herramienta permite renegociar condiciones laborales, aplicar suspensiones y, en determinados casos, avanzar con desvinculaciones.

El contexto del mercado tampoco acompaña la recuperación del sector. Según cifras de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en junio de 2026 se patentaron 480 cosechadoras, tractores y pulverizadoras, un 5,1% menos que un año antes y un 32,4% por debajo de mayo. En el acumulado del semestre se registraron 3.303 unidades, un 1,9% menos que en igual período de 2025, una tendencia que continúa presionando a los fabricantes de maquinaria agrícola.

El testimonio de uno de los empleados despedidos de Metalfor durante el partido de Argentina

Santiago Luna forma parte de los 35 trabajadores a los que le llegaron los telegramas, luego de que hayan sido autorizados para salir antes y ver con comodidad el cruce con Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Pero no los sorprendió, porque habían indicios que vaticinaban el peor final. La jornada de ese día se extendía solamente de 6 a 12 horas, y que las tres horas restantes no debían ser recuperadas ni tampoco serían descontadas del salario.

Después de retirarse, empezó a correr el rumor. Recibieron un mensaje de WhatsApp de parte de una empleada del correo, que les solicitaba que se acercaran a la sucursal, donde se encontraron con las cartas documento de despido. “Esas mismas cuatro personas empezaron a avisar a los demás compañeros para que también fueran al correo”, contó. Y fue una sorpresa que sigue vigente hasta el día de hoy: "Nadie sabe nada. Es raro. O nadie quiere hablar o nadie sabe”.

Atando cabos, remarcó los atrasos en los salarios que vienen desde hace tiempo: “Ya en 2025, los primeros meses, nos empezaron a pagar en cuotas, que se hicieron cada vez más largas”. En los últimos tres meses, esto empeoró: la empresa comenzó a abonar cuotas de $50.000 a cada trabajador y con una periodicidad de entre dos a tres días. “Ahora nos encontramos con que nos deben casi el 60% del mes de mayo, la totalidad de junio y los días de julio que alcanzamos a trabajar”, denunció Luna.

La preocupación crece, la indemnización está lejos y la incertidumbre ocupa la vida de los 35 que se quedaron sin trabajo de manera repentina: “La verdad es que prácticamente no aparecen. No tenemos contacto con nadie, pero uno no tiene vendas en los ojos y se da cuenta que la empresa está mal”.