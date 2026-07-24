La mora de las familias volvió a subir y ya roza el 13%: en un año casi se triplicó

De esta manera, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7% en el agregado del sistema financiero, tras registrar un incremento de 0,4 puntos respecto del mes anterior y de 5,1 puntos en relación con mayo de 2025.

Recuperación de los préstamos

En paralelo, el Banco Central informó que durante mayo el crédito total al sector privado mostró una leve recuperación. Los préstamos en pesos crecieron 0,3% mensual y 5,1% interanual, impulsados principalmente por las líneas comerciales y los créditos con garantía real.

Por su parte, el financiamiento en moneda extranjera mantuvo una expansión más marcada. El saldo de préstamos en dólares aumentó 2,6% respecto del mes anterior y 52,1% frente al mismo período de 2025. Sumando ambas monedas, el crédito total al sector privado registró un crecimiento de 0,8% mensual y 10,8% interanual.

En cuanto a los depósitos, el informe señaló una caída de los colocados en pesos durante mayo, principalmente por el retroceso de los plazos fijos. En ese contexto, los depósitos en moneda local disminuyeron 0,9% mensual y 1,3% en la comparación interanual. En tanto, los depósitos en moneda extranjera permanecieron prácticamente estables frente a abril, con una baja de 0,2%, aunque todavía muestran un crecimiento de 27,8% respecto de un año atrás.