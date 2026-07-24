La mora de las familias volvió a subir y ya roza el 13%: en un año casi se triplicó

El Banco Central informó que la irregularidad en los pagos de las familias alcanzó el 12,8% en mayo, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y de 8,3 puntos en comparación con un año atrás.
La morosidad de las familias volvió a crecer en mayo y quedó al borde del 13%, consolidando una tendencia de deterioro que ya lleva varios meses. Según el último informe sobre el sistema financiero publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el índice de mora de los hogares alcanzó el 12,8%.
La cifra representa un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto de abril y de 8,3 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado, un nivel que implica que prácticamente se triplicó en doce meses.
Pese a esta evolución, el BCRA sostuvo que en los últimos meses comenzó a observarse una moderación en el ritmo de deterioro. De acuerdo con el organismo, el crecimiento de la cartera irregular muestra una desaceleración gradual, aunque la mora continúa en niveles elevados.
El informe también reflejó un incremento de la irregularidad en los créditos otorgados a empresas. En ese segmento, la morosidad se ubicó en 3,5%, con una suba de 0,1 puntos porcentuales frente a abril y de 2,5 puntos en términos interanuales.
De esta manera, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,7% en el agregado del sistema financiero, tras registrar un incremento de 0,4 puntos respecto del mes anterior y de 5,1 puntos en relación con mayo de 2025.
En paralelo, el Banco Central informó que durante mayo el crédito total al sector privado mostró una leve recuperación. Los préstamos en pesos crecieron 0,3% mensual y 5,1% interanual, impulsados principalmente por las líneas comerciales y los créditos con garantía real.
Por su parte, el financiamiento en moneda extranjera mantuvo una expansión más marcada. El saldo de préstamos en dólares aumentó 2,6% respecto del mes anterior y 52,1% frente al mismo período de 2025. Sumando ambas monedas, el crédito total al sector privado registró un crecimiento de 0,8% mensual y 10,8% interanual.
En cuanto a los depósitos, el informe señaló una caída de los colocados en pesos durante mayo, principalmente por el retroceso de los plazos fijos. En ese contexto, los depósitos en moneda local disminuyeron 0,9% mensual y 1,3% en la comparación interanual. En tanto, los depósitos en moneda extranjera permanecieron prácticamente estables frente a abril, con una baja de 0,2%, aunque todavía muestran un crecimiento de 27,8% respecto de un año atrás.
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