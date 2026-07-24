Reajustarán las tarifas de gas cada dos meses

Según el informe, el incremento más importante fue para el gas natural.

Según explicaron fuentes de la Secretaría de Energía, el sistema anterior generaba el denominado "doble efecto estacional", especialmente durante el invierno.

Desde el sector energético explicaron que el mecanismo de las DDA no cambia, sino únicamente la frecuencia con la que esas diferencias llegan a las boletas.

Las DDA irrumpen en el escenario energético porque el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), utilizado como referencia para fijar las tarifas, se establece inicialmente sobre la base de estimaciones.

La Ley 24.076 y su Decreto Reglamentario 1.738/92 establecieron que esas diferencias deben trasladarse a los usuarios sin generar ganancias extraordinarias ni pérdidas para las empresas distribuidoras de gas.

La primera aplicación será con los cuadros tarifarios de agosto, cuando también se realizará la determinación inicial de las Diferencias Diarias Acumuladas bajo el nuevo sistema.