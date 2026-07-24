Reajustarán las tarifas de gas cada dos meses

La Secretaría de Energía anunció cambios en la frecuencia con la que se trasladan a los usuarios las diferencias en el precio mayorista del servicio.
Las tarifas de gas natural para usuarios residenciales se reajustarían cada dos meses luego que un cambio realizado por el Gobierno nacional en el mecanismo de actualización, informó la Secretaría de Energía.
De esta forma, a partir de los cuadros tarifarios de agosto, las distribuidoras deberán actualizar en forma bimestral las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA). Se trata de un componente que refleja la desigualdad entre el precio estimado del gas y el valor efectivamente pagado a los productores.
Estos cambios fueron oficializados mediante la Resolución 167/2026 de la Secretaría de Energía y estará vigente mientras dure la emergencia energética, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.
Hasta estas modificaciones, las DDA se actualizaban de manera estacional, es decir, dos veces por año. Así, las distribuidoras acumularan durante varios meses las diferencias entre el precio previsto y el costo real del gas. Mientras que ahora esas diferencias se calcularán e incorporarán cada dos meses.
Según explicaron fuentes de la Secretaría de Energía, el sistema anterior generaba el denominado "doble efecto estacional", especialmente durante el invierno.
Desde el sector energético explicaron que el mecanismo de las DDA no cambia, sino únicamente la frecuencia con la que esas diferencias llegan a las boletas.
Las DDA irrumpen en el escenario energético porque el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), utilizado como referencia para fijar las tarifas, se establece inicialmente sobre la base de estimaciones.
La Ley 24.076 y su Decreto Reglamentario 1.738/92 establecieron que esas diferencias deben trasladarse a los usuarios sin generar ganancias extraordinarias ni pérdidas para las empresas distribuidoras de gas.
La primera aplicación será con los cuadros tarifarios de agosto, cuando también se realizará la determinación inicial de las Diferencias Diarias Acumuladas bajo el nuevo sistema.
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