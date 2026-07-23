Caputo descartó una nueva baja de retenciones y pidió no esperar anuncios en la Rural

El ministro de Economía visitó la Exposición Rural de Palermo, ratificó que no habrá cambios en los derechos de exportación y destacó la mejora de la calificación crediticia del país.
Luis Caputo descartó este jueves que el Gobierno anuncie una nueva baja de las retenciones durante la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, donde el presidente Javier Milei participará el próximo domingo, y sostuvo que cualquier reducción futura dependerá del margen que otorgue el superávit fiscal.
“Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, afirmó Caputo a la prensa, durante su visita a la muestra agropecuaria, en la que también tuvo tiempo de compartir un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El titular del Palacio de Hacienda destacó el aporte del agro al afirmar que “es uno de los motores principales de la economía”, pero también destacó que “por suerte, ahora hay otros motores más”, en referencia a la minería y la energía.
La última reducción de las retenciones fue anunciada por el presidente Milei durante un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estableció una disminución de las alícuotas para distintos productos agrícolas en forma escalonada y con aplicación gradual entre 2027 y 2028.
El cronograma vigente contempla una baja de las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5%, mientras que para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol se fijó un esquema de reducciones periódicas que comenzará a aplicarse desde enero de 2027 y se extenderá durante los años siguientes.
Caputo también se refirió a la mejora de la calificación crediticia otorgada por Moody's, que se sumó recientemente a las revisiones positivas de Fitch y Standard & Poor's. las cuales “Muestran que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos”.
Por último, el funcionario destacó la evolución de la actividad económica y reafirmó su optimismo sobre el escenario futuro. “Cuando le sacamos la estacionalidad y nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Todos los motivos para estar optimistas”, concluyó.
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