Caputo descartó una nueva baja de retenciones y pidió no esperar anuncios en la Rural

El cronograma vigente contempla una baja de las retenciones al trigo y la cebada del 7,5% al 5,5%, mientras que para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol se fijó un esquema de reducciones periódicas que comenzará a aplicarse desde enero de 2027 y se extenderá durante los años siguientes.

Caputo también se refirió a la mejora de la calificación crediticia otorgada por Moody's, que se sumó recientemente a las revisiones positivas de Fitch y Standard & Poor's. las cuales “Muestran que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos”.

Por último, el funcionario destacó la evolución de la actividad económica y reafirmó su optimismo sobre el escenario futuro. “Cuando le sacamos la estacionalidad y nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Todos los motivos para estar optimistas”, concluyó.