Banco Central: las empresas podrán pagar salarios en dólares

Es otros términos, los bancos estarán obligados a atender los depósitos y las extracciones de dólares en efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta. En las demás sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, esa posibilidad dependerá de que la entidad cuente con disponibilidad de billetes.

Con respecto a los costos, el organismo aclaró que la gratuidad de la cuenta “alcanza hasta el monto de las acreditaciones derivadas de la relación laboral acumulando los importes no retirados sin límite de tiempo”.

Esto implica que el trabajador puede mantener el dinero en la cuenta de forma indefinida sin pagar comisiones por el mantenimiento de los montos depositados.

La aplicación de los cambios será bastante expeditiva. El Banco Central informará próximamente los textos ordenados actualizados, donde quedarán reflejadas todas las modificaciones normativas. En base a eso, las entidades financieras deberán adaptar sus sistemas y procedimientos internos para cumplir con la nueva reglamentación, lo que implica ajustes en la operatoria diaria y en la atención de los clientes que opten por percibir sus haberes en dólares estadounidenses.