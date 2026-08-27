La ONG Lógica propone reducir la informalidad con beneficios al consumidor

En San Pablo, los primeros tres años del régimen arrojaron los siguientes datos: 1) aumento del 22,9% en ventas formales, 2) costo del régimen del 9,4% (73% devoluciones, 26% sorteos y 1% publicidad), y 3) recaudación neta extra del 13,5%. Además, se creó un aceitado sistema de denuncias ciudadanas que se hace público y del que resulta una suba promedio del 14% en la emisión de tickets tras la primera denuncia.

Según Lógica, el régimen brasileño es el más eficaz porque: 1) su aplicación es amplia, en todo sector de venta al consumidor (salvo en sectores más formales como bancos, servicios públicos, etc), 2) es de simple aplicación, el consumidor sólo da su número de CPF (símil al CUIT) al vendedor, luego las acreditaciones son automáticas, 3) reduce impuestos y precios al consumidor, 4) disminuye la competencia desleal contra empresas formales, 5) convierte a millones de ciudadanos en “inspectores” voluntarios, a relativo bajo costo, 6) promueve la conciencia fiscal ciudadana, 7) aumenta la recaudación sin subir impuestos, y 8) posibilita que luego los gobiernos reduzcan o eliminen tributos gracias a ese aumento de recaudación.

Generar conciencia fiscal

Lógica es la ONG apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad, que impulsó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor que desde el año pasado visibiliza los impuestos en tickets de compra. “Con antecedentes exitosos en numerosos países, como en Brasil, y frente a la gravedad de la informalidad y la situación fiscal argentina, tenemos la oportunidad —y hasta la obligación— de implementar un régimen de este tipo para bajarla”, sostuvo Olivero Vila. “Desde Lógica nos estamos poniendo a disposición de las autoridades nacionales y provinciales para proponer y, en su caso, colaborar en el diseño e implementación de este régimen de sorteos y devolución de impuestos.”