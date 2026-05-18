"Axel o Milei": Kicillof empieza a calentar el clima electoral rumbo a 2027

axelomilei2 Los carteles aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

La consigna "Es Axel o Milei" se había visto el último sábado en un encuentro organizado por el Movimiento Barrios de Pie en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Allí estuvieron Daniel Menéndez, sociólogo y funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires; Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y aspirante a gobernador bonaerense; y el economista y ministro de Producción, Augusto Costa, entre otros dirigentes.

“Es importantísimo que estemos militando y pensando cómo forjar una salida a la encrucijada que está generando el gobierno de Javier Milei”, resaltó Kicillof en un video que envió a los asistentes al encuentro.

Por su parte, Menéndez, expresó: “Con absoluta convicción y certeza, dijimos desde el día uno, es Axel. Es Axel a quien hay que defender, porque es él a quien más ataca el gobierno de Milei y no es casual. Es claro que tenemos que ser inteligentes y sostener ese gobierno y la esperanza”.

El subsecretario de Economía Popular provincial destacó también: “Hay momentos históricos donde se personifican esperanzas y el anhelo de nuestro pueblo. Hay que defender a Axel, porque expresa la esperanza y la alternativa de gobernar de cara al pueblo. El movimiento popular tiene que hacerse cargo de transformar esta realidad dejando de ser impotentes al frente del ejecutivo, y realizando las transformaciones que nuestro pueblo necesita. Hay otro camino y es junto a Axel Kicillof”.