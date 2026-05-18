"Axel o Milei": Kicillof empieza a calentar el clima electoral rumbo a 2027

Los afiches aparecieron en las principales avenidas y accesos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Fueron atribuidos a la agrupación del "Cuervo" Larroque. Este martes habrá un congreso partidario del PJ.

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano aparecieron este lunes con un despliegue de carteles que comenzó a ponerle temperatura a las elecciones presidenciales de 2027. Se debe a que miles de afiches con la frase "Axel o Milei" fueron pegados en las principales avenidas, calles y accesos clave del AMBA.

Los carteles, que proyectan una disputa directa entre el Gobernador y el Presidente, no llevan la firma explícita de un espacio político o una agrupación. De todos modos, fueron atribuidos a "La Patria es el Otro", la organización conducida por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque.

La aparición de los carteles se produjo en la previa del congreso partidario que el PJ llevará a cabo este martes. El encuentro tendrá lugar en la sede histórica de la calle Matheu y la principal ausente será la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución.

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Los carteles aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Los carteles aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

La consigna "Es Axel o Milei" se había visto el último sábado en un encuentro organizado por el Movimiento Barrios de Pie en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Allí estuvieron Daniel Menéndez, sociólogo y funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires; Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y aspirante a gobernador bonaerense; y el economista y ministro de Producción, Augusto Costa, entre otros dirigentes.

“Es importantísimo que estemos militando y pensando cómo forjar una salida a la encrucijada que está generando el gobierno de Javier Milei”, resaltó Kicillof en un video que envió a los asistentes al encuentro.

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Por su parte, Menéndez, expresó: “Con absoluta convicción y certeza, dijimos desde el día uno, es Axel. Es Axel a quien hay que defender, porque es él a quien más ataca el gobierno de Milei y no es casual. Es claro que tenemos que ser inteligentes y sostener ese gobierno y la esperanza”.

El subsecretario de Economía Popular provincial destacó también: “Hay momentos históricos donde se personifican esperanzas y el anhelo de nuestro pueblo. Hay que defender a Axel, porque expresa la esperanza y la alternativa de gobernar de cara al pueblo. El movimiento popular tiene que hacerse cargo de transformar esta realidad dejando de ser impotentes al frente del ejecutivo, y realizando las transformaciones que nuestro pueblo necesita. Hay otro camino y es junto a Axel Kicillof”.

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