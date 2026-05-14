Kicillof encabeza junto a Alak un curso de formación política en La Plata

Los organizadores confirmaron que tras la primera clase se desarrollarán encuentros sobre “El nuevo desorden mundial”, “América Latina: la región clave del siglo XXI”, “Argentina: economía, poder y soberanía en disputa” y “La comunidad organizada: ideas para la Argentina del siglo XXI” y cada instancia contará con la participación de académicos, especialistas y referentes políticos que aportarán miradas diversas sobre los desafíos actuales.

Además, se informó que la iniciativa está articulada con la Secretaría de Formación Política del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, conducida por Alak, quien es también presidente honorario de la institución.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en www.icpweb.ar. Además, para más información está disponible el WhatsApp 221 357-9151, el Instagram @icp_capacitacionpolitica, el Facebook ICP Instituto de Capacitación Política y el mail [email protected].