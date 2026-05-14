Kicillof encabeza junto a Alak un curso de formación política en La Plata

El Gobernador Axel Kicillof y el intendente de La Plata, Julio Alak, presentan en el Coliseo Podestá un ciclo de capacitación del PJ bonaerense con alcance nacional.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará hoy junto al intendente de La Plata, Julio Alak, la apertura del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”.
El encuentro tendrá lugar a las 16:00 en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ubicado en la calle 10, entre 46 y 47, y la propuesta es organizada por el Instituto de Capacitación Política (ICP), entidad con más de 25 años de trayectoria en formación y debate.
El evento podrá seguirse en vivo desde cualquier punto del país a través del canal de YouTube del citado instituto y, según se indicó, el curso se extenderá durante cuatro meses y estará dividido en módulos que abordarán temáticas centrales de la política y la economía contemporánea.
Los organizadores confirmaron que tras la primera clase se desarrollarán encuentros sobre “El nuevo desorden mundial”, “América Latina: la región clave del siglo XXI”, “Argentina: economía, poder y soberanía en disputa” y “La comunidad organizada: ideas para la Argentina del siglo XXI” y cada instancia contará con la participación de académicos, especialistas y referentes políticos que aportarán miradas diversas sobre los desafíos actuales.
Además, se informó que la iniciativa está articulada con la Secretaría de Formación Política del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, conducida por Alak, quien es también presidente honorario de la institución.
Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en www.icpweb.ar. Además, para más información está disponible el WhatsApp 221 357-9151, el Instagram @icp_capacitacionpolitica, el Facebook ICP Instituto de Capacitación Política y el mail [email protected].
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