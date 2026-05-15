La Plata: exitosa función de "Jubilandia" en el Teatro Coliseo Podestá

“Jubilandia” es un proyecto musical que desde 2017 recorre geriátricos y centros de jubilados de todo el país. El trío, integrado por los actores y músicos Mike Amigorena, Gerardo Chendo y Andrés D'Adamo, ofrece shows de clásicos populares -tangos, zambas, boleros y canciones de la memoria colectiva- con el propósito de acompañar y alegrar a quienes, muchas veces, no reciben visitas ni estímulos culturales.

En esta ocasión, el Coliseo Podestá puso a disposición su sala para recibir a los adultos mayores en una jornada especialmente pensada para ellos.

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La función social del teatro

El director del Coliseo Podestá, Alejo García Pintos, destacó que “el Teatro entiende que su función social no se agota en la programación comercial ni en los grandes espectáculos, sino que se construye también en gestos como este” y agregó: “Trabajamos para que los espacios culturales municipales estén abiertos y al servicio de toda la comunidad”.

“Entendemos a la cultura como una herramienta de inclusión y encuentro”, añadió y, en ese sentido, recordó que el Museo José Juan Podestá “mantiene una agenda sostenida de actividades destinadas a instituciones educativas de la ciudad y la región, con propuestas pedagógicas que acercan el patrimonio cultural a niños, jóvenes y adultos a través de visitas guiadas, talleres y actividades participativas adaptadas a cada nivel educativo”.

La función reunió a adultos mayores provenientes de distintos hogares y centros de jubilados de la ciudad, junto a vecinos y vecinas que se acercaron por su cuenta atraídos por la propuesta, y que disfrutaron de un repertorio cargado de canciones entrañables –zambas, boleros, tangos, - en un clima de fiesta, humor y emoción compartida.

Durante el espectáculo, los tres artistas interactuaron permanentemente con el público, invitándolo a participar y cantar en distintos momentos de la función. El cierre llegó con todos los presentes bailando “Dame fuego”, el clásico de Sandro, en una celebración colectiva que coronó la jornada.