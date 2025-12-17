Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en noviembre

De esta forma los precios al por mayor avanzaron 23,2% en lo que va de 2025 y acumularon un alza de 24,3% en los últimos 12 meses.

Los distintos rubros

La variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) en noviembre se explicó por la suba de 1,8% en los productos nacionales y una variación de -0,6% en los importados, según informó este miércoles el INDEC.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,51%), “Productos refinados del petróleo” (0,41%), “Alimentos y bebidas” (0,30%) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,21%); mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas” (-0,55%).

image

El INDEC publica tres tipos de índices sobre los precios mayoristas. En noviembre, se registraron los siguientes datos:

• El Índice de Precios al por Mayor (IPIM) es el que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. Este mostró una suba de 1,6% en noviembre y un alza de 24,3% interanual.

• El Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, mostró una suba de 1,3% en el undécimo mes del año y una suba interanual de 24,3%.

• El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) calcula la variación de los valores de la producción local, sin impuestos. Este componente mostró un ascenso de 1,4% en noviembre y una variación interanual de 25,9%.