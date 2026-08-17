La Rioja emite bonos por $ 4,000 millones para empleados públicos y proveedores

Es la segunda vez que recurre a esta medida luego de haberla puesto en marcha a mediados de 2024, para ser luego "rescatados" a fines de ese mismo año y comienzos del 2025
El gobierno Rioja volvió este lunes a poner en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como “Chacho”, por un monto de $ 4.000 millones que serán distribuidos entre unos 80.000 beneficiarios, que recibirán una ayuda extraordinaria de 50.000 chachos cada uno.
El ministro de Hacienda provincial, Fabián Blanco, explicó que la decisión apunta a atender simultáneamente la situación de los trabajadores y las dificultades que atraviesa el sector comercial, ya que “los BOCADE fueron un éxito” en su primera edición en el 2024 y “con esta medida podemos atacar dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia”
Los “Chacho” es la única cuasi-moneda emitida por una provincia desde la crisis de la Convertibilidad en 2001, año en que circulaban un docena de esos títulos provinciales, junto con las LeCaps, que eran de la Nación. Además, La Rioja es la única jurisdicción que está en default; no ha logrado aún regularizar el pago a bonistas internacionales.
El 17 de enero de 2024, la Legislatura riojana, con amplia mayoría del peronismo, aprobó la emisión de estas cuasimonedas por $22.500 millones, de los que podía destinar 30% al pago de salarios. Cinco meses más tarde comenzaron a circular estos bonos que fueron rescatados a finales de ese año y comienzos del 2025.
En aquella oportunidad, el presidente Javier Milei advirtió que “a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional”.
Los “Chacho” funcionan con una equivalencia nominal de uno por un peso y pueden utilizarse en comercios adheridos para el pago de impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales.
Según datos de la provincia, unos 800 comercios riojanos están adheridos para recibirlos y tendrán vigencia hasta el 29 de diciembre. Blanco aseguró que recibieron consultas de comercios de localidades cordobesas vecinas.
Quienes conserven los Chachos hasta el vencimiento recibirán un interés del uno por ciento, pero Blanco enfatizó, a través de un comunicado de prensa, que “no es el espíritu especular guardándolos, sino que todo se vuelque al consumo dentro del circuito económico de la provincia”.
La ayuda extraordinaria que comenzó a pagarse hoy es de 50.000 por persona y alcanza a empleados de planta del Gobierno provincial, trabajadores vinculados a la Administración Pública, jubilados de la Policía que perciben quincena, beneficiarios de programas y contratos ligados al Estado riojano.
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