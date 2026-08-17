La Rioja emite bonos por $ 4,000 millones para empleados públicos y proveedores

En aquella oportunidad, el presidente Javier Milei advirtió que “a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional”.

Los “Chacho” funcionan con una equivalencia nominal de uno por un peso y pueden utilizarse en comercios adheridos para el pago de impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales.

Según datos de la provincia, unos 800 comercios riojanos están adheridos para recibirlos y tendrán vigencia hasta el 29 de diciembre. Blanco aseguró que recibieron consultas de comercios de localidades cordobesas vecinas.

Quienes conserven los Chachos hasta el vencimiento recibirán un interés del uno por ciento, pero Blanco enfatizó, a través de un comunicado de prensa, que “no es el espíritu especular guardándolos, sino que todo se vuelque al consumo dentro del circuito económico de la provincia”.

La ayuda extraordinaria que comenzó a pagarse hoy es de 50.000 por persona y alcanza a empleados de planta del Gobierno provincial, trabajadores vinculados a la Administración Pública, jubilados de la Policía que perciben quincena, beneficiarios de programas y contratos ligados al Estado riojano.