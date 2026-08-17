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El riesgo país volvió a subir y quedó cerca de los 500 puntos

El indicador que mide el JP Morgan subió a 489 puntos, su nivel más alto desde el 10 de junio pasado. Cayeron los papeles argentinos en la Bolsa de Nueva York.

Sin actividad financiera en el mercado local por el feriado del 17 de agosto, el riesgo país medido por el JP Morgan trepó este lunes 3,1% hasta los 489 puntos básicos, lo que implica un salto del 14,8% en lo que va de agosto.

El indicador, que calcula la brecha de tasas respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, avanzó 15 unidades para la Argentina, en los 489 puntos básicos, un máximo desde el 10 de junio pasado.

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Con respecto a los bonos argentinos, estuvieron en línea con el humor bursátil de Wall Street, donde el industrial Dow Jones lideró las pérdidas con un retroceso del 0,5%, seguido por el S&P 500, que bajó casi 0,5%. En la misma sintonía, el Russell 2000 lo hizo un 0,3% y el Nasdaq borró las subas iniciales y cerró un 0,3% abajo.

En tanto, los ADRs también tuvieron mayoría de bajas en la Bolsa de Nueva York, con Loma Negra (-1,1%) como la principal perdedora. El derrumbe lo sintieron el Grupo Supervielle (0,9%) y Central Puerto (0,5%).

Los bonos argentinos y acciones de las empresas registraron un considerable retroceso en su cotización en Wall Street.
Los bonos argentinos y acciones de las empresas registraron un considerable retroceso en su cotización en Wall Street.

Por su parte, YPF subió 5,3% y fue el papel más destacado entre los ganadores, entre los que también se incluyó Banco Macro (+1,6%).

Con respecto del tipo de cambio, el dólar cripto operó en los $1.580,56, según Bitso. El dólar tarjeta, para compras en el exterior, se mantiene a $1.963.

El precio del petróleo vuelve a la zona de US$90

El petroleo Brent se acercó otra vez a los US$90 tras recrudecer el conflicto en Medio Oriente. Las idas y vueltas sobre la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán vuelven a inquietar a los mercados y el barril de crudo subió a US$88,79 por unidad.

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En las últimas horas, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con atacar a Omán si se interpone en las negociaciones con Irán. El líder de la Casa Blanca también expresó su intención de incluir el estrecho de Ormuz como territorio de los Estados Unidos al finalizar el conflicto.

Toda esta escalada no hizo más que elevar la incertidumbre, que se reflejó en el precio. En Argentina, los productores siguen esperando una estabilización del precio del barril para definir qué hacer con el precio de los combustibles.

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