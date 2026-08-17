El riesgo país volvió a subir y quedó cerca de los 500 puntos

Los bonos argentinos y acciones de las empresas registraron un considerable retroceso en su cotización en Wall Street.

Por su parte, YPF subió 5,3% y fue el papel más destacado entre los ganadores, entre los que también se incluyó Banco Macro (+1,6%).

Con respecto del tipo de cambio, el dólar cripto operó en los $1.580,56, según Bitso. El dólar tarjeta, para compras en el exterior, se mantiene a $1.963.

El precio del petróleo vuelve a la zona de US$90

El petroleo Brent se acercó otra vez a los US$90 tras recrudecer el conflicto en Medio Oriente. Las idas y vueltas sobre la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán vuelven a inquietar a los mercados y el barril de crudo subió a US$88,79 por unidad.

En las últimas horas, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con atacar a Omán si se interpone en las negociaciones con Irán. El líder de la Casa Blanca también expresó su intención de incluir el estrecho de Ormuz como territorio de los Estados Unidos al finalizar el conflicto.

Toda esta escalada no hizo más que elevar la incertidumbre, que se reflejó en el precio. En Argentina, los productores siguen esperando una estabilización del precio del barril para definir qué hacer con el precio de los combustibles.