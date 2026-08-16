El agro prevé aportar más de US$4.600 millones por retenciones en 2026

Detrás aparecen el maíz, con US$754 millones; el trigo, con US$324 millones; el girasol, con US$158 millones; la cebada, con US$79 millones, y el sorgo, con US$22 millones.

El comportamiento durante la primera mitad del año mostró, no obstante, una fuerte caída. Entre enero y junio, el agro aportó US$1.881 millones, un 51% menos que los US$3.804 millones registrados en igual período de 2025. Se trata del segundo valor más bajo de los últimos seis años, apenas por encima de 2023, cuando se habían recaudado US$1.153 millones.

Explicación de la diferencia

La BCR atribuyó buena parte de la diferencia al efecto de las modificaciones temporarias aplicadas durante 2025. La reducción de alícuotas entre febrero y junio del año pasado había impulsado las declaraciones y generado una base de comparación elevada para 2026. A esto se sumó la eliminación temporaria de las retenciones en septiembre de 2025.

El organismo espera que la tendencia se revierta durante la segunda mitad del año. Para el período comprendido entre julio y diciembre proyecta ingresos por US$2.731 millones, más de tres veces lo recaudado durante el mismo tramo de 2025.

Según el análisis, el resultado permitirá compensar la menor recaudación del primer semestre y alcanzar el total anual estimado, aun cuando durante todo 2026 se mantenga la reducción permanente de retenciones establecida el 7 de diciembre de 2025.

La explicación está en el volumen exportado: aunque la menor alícuota reduce el ingreso fiscal por cada tonelada comercializada, el crecimiento de las cantidades exportadas permitirá compensar ese efecto y mantener prácticamente estable la recaudación anual.