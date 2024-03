La ropa de hombre más cara del mundo se vende en la Argentina

La encuesta pertenece a la consultora Miglino & Asociados, que aclaró que se tomó el valor de las marcas más caras y de las más baratas haciendo un promedio. "Hemos tomado 30 marcas como Zara, Rochas y otras más pequeñas que representan el 98% del mercado argentino de ropa masculina", indicó el informe.

En el caso de la camisa sport, el informe precisó que en la Argentina cuesta entre 80.000 y 180.000 pesos, con un promedio de $130.000 (U$S152), mientras que esa misma prenda en vale en Estados Unidos de América U$S82, en Francia U$S112, en Italia U$S114, en España U$S90, en Japón U$S116, en México U$S44 y en Brasil U$S 66.

En lo que respecta a un pantalón de jean, en el país sale entre 60.000 y 120.000 pesos, con un promedio de 90.000 pesos (U$S105). El mismo pantalón de jean cuesta en Estados Unidos U$S70, en Francia U$S90, en Italia U$S92, en España U$S78, en Japón U$S99, en México U$S40 y en Brasil U$S72.

Con el pantalón de vestir ocurre algo similar, con ingresos en promedio muy inferiores a los países de referencia, los argentinos deben pagar entre 80.000 y 190.000 pesos, o 157 dólares, mientras que esa misma prenda cuesta en Estados Unidos U$S90, en España U$S99, y más acá en México U$S49 y en Brasil U$S76.

Si se trata de una campera de vestir, la Argentina también lleva la delantera: cuesta en promedio $137.500 o U$S160. La misma campera en Estados Unidos cuesta U$S112, en Francia U$S124, en Italia U$S128, en México U$S61 y en Brasil U$S81.

ropahombre2.jpg El relevamiento hizo un promedio entre los valores de las marcas más caras y las más baratas.

Los números de ventas

Se calcula que en Argentina se venden unos 120 millones de prendas masculinas al año, es decir que cada uno de los 23 millones de hombres que hay en nuestro país, compran en promedio unas cinco prendas anualmente.

"De ese modo podemos establecer que las industrias que producen prendas de vestir para hombre, tienen una producción inmensa. Algo similar ocurre con los importadores y obviamente con los negocios que son los canales de distribución al por menor. Por eso, no se entiende que los valores estén más inflados que en países desarrollados con niveles tributarios similares (México, Brasil, España) o aún más altos (Estados Unidos de América, Francia, Italia y Japón)", dijo Javier Miglino titular de la consultora.

En este sentido, el especialista señaló que muchos empresarios explican que el alto precio se debe al aumento de los alquileres, en especial en los shopping.

"Sin embargo es obvio que en locales de Champs Elysées de Paris o en Times Square de Nueva York o en la avenida Serrano en Madrid y ni que decir de los valores de Tokio o Roma; los valores triplican al menos a los valores de alquilar un local en un shopping en Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Formosa, Santa Cruz y otros", dijo Miglino.

Quién tiene la culpa

También le echan la culpa a los gastos de salarios y cargas sociales de sus empleados. "Sin embargo, con un sueldo promedio de 500.000 pesos (U$S583), los empleados mercantiles de la Argentina están muy lejos de sus pares de Estados Unidos de América (U$S3.890), Francia (U$S2.100), Italia (U$S2.200), España (U$S1.600) y Japón (U$S4.400)", señaló.

La encuesta no tomó en cuenta otro tipo de prendas como trajes, porque más allá de abogados y ejecutivos, son pocos los hombres que lo usan. Tampoco abrigos y pilotos que cada vez se usan menos, pulloveres y pantalones cortos. "Nos interesó identificar valores en promedio de ocho productos y en todos los casos. Siempre y en el caso de todos los países evaluados y las ocho prendas enfocadas, Argentina tuvo en promedio, los valores más altos en dólares, lo que nos invita a una reflexión", dijo Miglino.

Con estos elementos Miglino señaló que "no se entienden los valores de la ropa de hombre en Argentina, a no ser que se tomen en cuenta dos elementos importantes: la salvaje remarcación que hubo desde diciembre 2023 y el concepto ‘me cubro por las dudas’ que no merece mayores explicaciones".

"Ponemos de manifiesto que dada la inflación del 254% anual que hoy por hoy coloca a la Argentina como campeona mundial de inflación, invitamos a la gente a comprar solo lo imprescindible", concluyó Miglino.