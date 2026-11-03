A lo largo de la jornada, la agenda abordará temáticas estratégicas para la competitividad argentina. Estarán presentes a partir de las 10:15 los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), bajo la moderación de Roberto Cacciola (presidente de CAEM).

El acto de clausura de la conferencia está programado para las 13:40 y contará con las exposiciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, quienes ofrecerán el balance político y gremial empresario del encuentro.

Los principales paneles

Bajo el título “La nueva geografía del desarrollo”, dos paneles reunirán a gobernadores de distintas provincias para debatir el impacto de las actividades en las economías regionales y las oportunidades para impulsar un desarrollo federal. Participarán Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con la moderación de Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

La agenda también pondrá el foco en las condiciones macroeconómicas, tributarias y de competitividad que necesita la industria para crecer. Esteban Domecq, fundador y director de Invecq Consulting, analizará las perspectivas de la macro y microeconomía argentina, mientras que Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA, participará del debate sobre un nuevo Pacto Fiscal Industrial Federal.

La propuesta apunta a coordinar a Nación, provincias y municipios para reducir gradualmente la carga impositiva sobre la producción, simplificar el sistema y establecer reglas más previsibles, especialmente para las pymes. Además, representantes de distintos sectores, como Nicolás Avruj (Campo Cine), Roberto Sánchez Loria (ACNOA) y Gabriela Tala (Textiles Tala), compartirán experiencias sobre talento, condiciones de competitividad y desarrollo empresarial.

La transformación tecnológica tendrá otro lugar central, con dos espacios dedicados al impacto de la inteligencia artificial en las personas y en los procesos productivos. El neurocientífico Mariano Sigman abordará el papel del talento humano frente a la aceleración tecnológica. En tanto, Natalia Scaliter, gerenta general de Google Cloud Argentina, analizará las oportunidades de la IA para mejorar la productividad, la innovación y la competitividad industrial.