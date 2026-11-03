Con la presencia de Caputo, Santilli y Jorge Macri, la UIA tiene hoy su tradicional Conferencia Industrial con temáticas enfocadas en el talento, la IA y la minería.
La Unión Industrial Argentina (UIA) realiza este martes su 32ª Conferencia Industrial en un clima atravesado por la preocupación por la caída de la actividad, la pérdida de empleo sectorial y la tensión con el gobierno.
El encuentro cuenta en la apertura con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quienes marcarán el pulso político y económico de la apertura.
La conferencia se desarrollará mientras las estadísticas reflejan la profundización del parate fabril, que registró un retroceso del 3,2% en agosto según el IPI del INDEC, y en medio de advertencias privadas sobre un contexto recesivo.
El evento comienza a las 9:00 con las palabras de bienvenida a cargo de Silvio Zurzolo, presidente de la 32ª Conferencia Industrial, previo a la charla de Caputo y Macri.
A lo largo de la jornada, la agenda abordará temáticas estratégicas para la competitividad argentina. Estarán presentes a partir de las 10:15 los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), bajo la moderación de Roberto Cacciola (presidente de CAEM).
El acto de clausura de la conferencia está programado para las 13:40 y contará con las exposiciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, quienes ofrecerán el balance político y gremial empresario del encuentro.
Bajo el título “La nueva geografía del desarrollo”, dos paneles reunirán a gobernadores de distintas provincias para debatir el impacto de las actividades en las economías regionales y las oportunidades para impulsar un desarrollo federal. Participarán Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con la moderación de Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).
La agenda también pondrá el foco en las condiciones macroeconómicas, tributarias y de competitividad que necesita la industria para crecer. Esteban Domecq, fundador y director de Invecq Consulting, analizará las perspectivas de la macro y microeconomía argentina, mientras que Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA, participará del debate sobre un nuevo Pacto Fiscal Industrial Federal.
La propuesta apunta a coordinar a Nación, provincias y municipios para reducir gradualmente la carga impositiva sobre la producción, simplificar el sistema y establecer reglas más previsibles, especialmente para las pymes. Además, representantes de distintos sectores, como Nicolás Avruj (Campo Cine), Roberto Sánchez Loria (ACNOA) y Gabriela Tala (Textiles Tala), compartirán experiencias sobre talento, condiciones de competitividad y desarrollo empresarial.
La transformación tecnológica tendrá otro lugar central, con dos espacios dedicados al impacto de la inteligencia artificial en las personas y en los procesos productivos. El neurocientífico Mariano Sigman abordará el papel del talento humano frente a la aceleración tecnológica. En tanto, Natalia Scaliter, gerenta general de Google Cloud Argentina, analizará las oportunidades de la IA para mejorar la productividad, la innovación y la competitividad industrial.
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