Caputo en la UIA: anunció medidas de alivio para pymes

Caputo afirmó que las dificultades para ampliar el crédito no responden únicamente a la disponibilidad de pesos, sino a la incertidumbre y al descalce entre depósitos de corto plazo y préstamos de mayor duración. En ese sentido, sostuvo que el objetivo oficial es dar mayor previsibilidad al sistema financiero y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas.

El ministro también señaló que las pymes enfrentan costos elevados para financiar capital de trabajo. Sobre ese punto, destacó la posibilidad de descontar facturas de grandes compañías una vez que estas hayan sido conformadas, una herramienta que permitiría a los proveedores acceder a tasas menores que las bancarias.

Asimismo, anunció dentro del paquete el uso de saldos a favor para cancelar deudas aduaneras. En ese sentido, las pymes podrán aplicar el 100 % de sus créditos por IVA de exportación o reintegros. Y las grandes empresas accederán inicialmente a una parte de esos saldos y el porcentaje aumentará de forma gradual.

Finalmente, enumeró créditos del Banco Nación para la industria automotriz. La línea tendrá una tasa fija cercana al 20 % y plazos de tres, cuatro y cinco años.

Impuestos a los Sellos

En tanto, Caputo anunció que están en diálogo con varios gobernadores para proponerles eliminar el impuesto a los sellos y señaló que desde el Gobierno nacional están dispuestos a hacerse cargo de pagarle a las provincias adheridas al RIGI o al REOR la mitad de lo que se recauda por ese impuesto, "a cambio de que las provincias resignen la otra mitad".

"Es un esfuerzo enorme para nosotros", afirmó el ministro y marcó que el impuesto a los sellos "es muy nocivo", porque "impacta directamente en el bolsillo de la gente". Según detalló, recauda "entre 4 y 5 billones de pesos al año".