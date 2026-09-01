La venta de autos 0km cayó un 19,1% en agosto

Por tipo de vehículo, los automóviles encabezaron los patentamientos con 29.759 unidades, aunque registraron una disminución del 18,6%. Los comerciales livianos alcanzaron 11.993 operaciones (-21,1%), mientras que los pesados totalizaron 1.549 (-25,6%).

En el ranking de marcas de vehículos livianos, Toyota se mantuvo al frente con 7.247 patentamientos, equivalentes al 17,4% del mercado. Volkswagen quedó segunda, con 5.184, y Fiat completó el podio con 4.718 unidades.

El listado de modelos volvió a tener como protagonista a la Toyota Hilux, que fue la más patentada con 2.616 unidades. La Ford Ranger quedó segunda con 1.781, seguida por Toyota Yaris Cross (1.619), Ford Territory (1.601), Fiat Cronos (1.490), Volkswagen Amarok (1.405), Volkswagen Tera (1.166), Peugeot 208 (1.141), Toyota Yaris (1.100) y Chevrolet Onix (1.018).4

En los vehículos pesados, Mercedes-Benz lideró entre las marcas con 477 unidades, por delante de Scania, que registró 288, e Iveco, con 267. La distribución territorial también mostró una fuerte concentración en los principales mercados del país.

Buenos Aires encabezó las jurisdicciones con 11.872 patentamientos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires alcanzó 8.557. Más atrás se ubicaron Córdoba, con 4.795 operaciones, y Santa Fe, con 4.301.

Se patentaron en agosto 73.566 motovehículos

La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de unidades patentadas durante agosto de 2026 fue de 73.566 motovehículos, en una suba interanual del 34,2% ya que en agosto de 2025 se habían registrado 54.814 unidades. Si la comparación es contra julio, se observa una suba del 1,8%, ya que se habían registrado 72.231 unidades.

De esta forma, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 586.650 unidades, un 41,2% más que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 415.523 vehículos.

En cuanto a la participación, se observa un cambio con respecto a julio en los primeros puestos, Honda siguió liderando cómodo el mercado con 15.581 unidades, seguida por Gilera, que continúa segunda, con 8.988, Motomel, tercera, con 8.724, y Keller, que fue segunda en junio, sigue en la cuarta posición, con 6.593 unidades. La novedad es que Zanella alcanzó el quinto escalón, con 6.506 y dejó a Corven fuera del top five e agosto.

También hay un cambio en el modelo más patentado, sigue en el primer puesto la Honda Wave 110S, con 8.337 motos, seguida ahora por la Gilera Smash, con 6.513, que subió una posición y dejó en agosto tercera a la Keller KN 110-8, con 5.555. Al igual que el mes pasado, la Motomel B110, con 4.755 sigue en la cuarta posición, y la Corven Energy 110 con 3.674, completó el top cinco del mes.