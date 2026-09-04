Las consultoras estimaron que el índice de precios subió 1,7% en agosto

Por su parte el dólar cerrara el año en torno a los $ 1.630, con un incremento del 12% durante todo el 2026
La inflación estimada de agosto se ubicó en el 1,7% que de confirmarse, la ubicaría por debajo del 2,1% de julio, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realizó el Banco Central (BCRA).
La entidad monetaria publicó hoy los resultados de la encuesta realizada entre el 27 y el 31 de agosto, contemplando a 47 participantes, entre 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.
En este Relevamiento, el promedio de la inflación oscilaría entre el 1,8% y el 1,6% por lo menos hasta febrero inclusive, muy lejos del “0” con el que el presidente Javier Milei dijo que comenzaría el índice minorista en agosto.
El Índice de Precios al Consumidor no comenzará con “0” por lo menos hasta febrero del año que viene según estimaron las consultoras que participaron del Relevamiento que mensualmente realiza el Banco Central (BCRA).
Pero además de la persistencia de la inflación, las consultoras redujeron a 2,1% la estimación de crecimiento de la economía para este año, 0,6 puntos porcentuales menos que lo que había previsto en el REM anterior, y a pesar de este incremento del PBI, la tasa de desocupación continuará en torno al 7,6%,.
Por su parte el dólar cerrara el año en torno a los $ 1.630, con un incremento del 12% durante todo el 2026, muy por debajo de la inflación que rondará el 28%