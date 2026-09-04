Las consultoras estimaron que el índice de precios subió 1,7% en agosto

Pero además de la persistencia de la inflación, las consultoras redujeron a 2,1% la estimación de crecimiento de la economía para este año, 0,6 puntos porcentuales menos que lo que había previsto en el REM anterior, y a pesar de este incremento del PBI, la tasa de desocupación continuará en torno al 7,6%,.

Por su parte el dólar cerrara el año en torno a los $ 1.630, con un incremento del 12% durante todo el 2026, muy por debajo de la inflación que rondará el 28%