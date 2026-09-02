Super RIGI: PRO y UCR proponen más modificaciones para proteger empresas locales

Un plenario de las comisiones del Senado volvió a debatir el proyecto del oficialismo, pero aún no hay acuerdo entre la LLA y los bloques opositores.
Una nueva propuesta de los bloques aliados al oficialismo en el Senado para proteger a las empresas nacionales hizo demorar la firma del despacho sobre el proyecto del Super RIGI, con lo cual es probable que se postergue el tratamiento en el recinto de sesiones.
Los bloques de la UCR y el PRO pidieron incorporar un artículo para cuando haya una diferencia del 15% de precios entre la oferta de una empresa nacional y otra extranjera se priorice a la firma de nuestro país.
Bullrich se enteró del nuevo reclamo cerca de las 11:00 de este miércoles, una iniciativa que aún no tiene la aprobación del Ministerio de Economía, y por eso no se incorporó al despacho de comisión dado que el Gobierno tiene que evaluar ese cambio, segun fuentes parlamentarias.
La discusión del proyecto del Super RIGI sancionado por diputados se realizó en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión Nacional y Legislación General, que presiden Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA).
Monteverde anunció que el dictamen-con otros cambios propuestos por los aliados se pasaba a la firma- pero algunos opositores como los macristas Goerling Lara y María Cristina Huala y el radical Maximiliano Abad decidieron no firmar el despacho.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ya había aceptado otras modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los emprendimientos vinculados a la inteligencia artificial y los minerales críticos.
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