Super RIGI: PRO y UCR proponen más modificaciones para proteger empresas locales

Monteverde anunció que el dictamen-con otros cambios propuestos por los aliados se pasaba a la firma- pero algunos opositores como los macristas Goerling Lara y María Cristina Huala y el radical Maximiliano Abad decidieron no firmar el despacho.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ya había aceptado otras modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los emprendimientos vinculados a la inteligencia artificial y los minerales críticos.