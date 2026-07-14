Las panaderías atraviesan una profunda crisis: el consumo se desplomó

La merma en las ventas es aún mayor en los productos considerados no esenciales. Según Pinto, el consumo de facturas, tartas, tortas y artículos de pastelería cayó entre un 85% y un 90%, aunque el promedio general del sector ubica esa baja alrededor del 80%.

Más de 2.800 panaderías cerradas

El deterioro económico también se refleja en la cantidad de comercios que bajaron sus persianas. Si bien anteriormente se había informado el cierre de 1.750 panaderías durante los primeros 18 meses del Gobierno de Javier Milei, ahora el sector estima que ya son 2.850 los establecimientos que dejaron de funcionar en todo el país, con una pérdida aproximada de 17.000 puestos de trabajo.

A la baja del consumo se suman el incremento de los costos operativos, especialmente por el aumento de las tarifas de los servicios públicos y del precio de la harina. Como consecuencia, muchas panaderías trabajan apenas al 50% de su capacidad, lo que compromete su rentabilidad.

Otro de los cambios que observan los comerciantes es la fuerte disminución de clientes jubilados. Según Pinto, la caída de sus ingresos obliga a muchos adultos mayores a priorizar la compra de medicamentos por sobre la de alimentos.

"Los jubilados eran una parte importante de nuestra clientela y hoy prácticamente desaparecieron. Muchos tienen que elegir entre comprar pan o remedios. Incluso, al final del día llega más gente a pedir algo para comer que clientes a comprar", concluyó el dirigente.