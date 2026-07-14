Las panaderías atraviesan una profunda crisis: el consumo se desplomó

El sector panadería alertó que las ventas de pan cayeron hasta un 60% y las de facturas cerca de un 80%, mientras ya cerraron 2.850 locales.
La pérdida del poder adquisitivo continúa impactando en los hábitos de consumo. De acuerdo con referentes del sector panadero, las ventas de pan descendieron entre un 50% y un 60%, mientras que la demanda de facturas, tortas y otros productos de pastelería sufrió una retracción cercana al 80%. En paralelo, ya cerraron miles de panaderías en todo el país.
La situación también modificó la forma de comprar de los clientes. En lugar de adquirir el pan por kilo, cada vez son más quienes llevan pequeñas cantidades, ajustándose al dinero disponible.
"En estos tiempos de crisis la gente prácticamente dejó de consumir pan como antes. Hoy vienen y compran una o dos flautitas, todo fraccionado", explicó Martín Pinto, presidente de la Federación de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires (CIPAN).
El dirigente sostuvo que la actividad atraviesa un escenario muy complejo desde hace más de dos años. "Los panaderos de todo el país estamos viviendo una situación crítica. Hace dos años y medio que no dejamos de caer", aseguró.
La merma en las ventas es aún mayor en los productos considerados no esenciales. Según Pinto, el consumo de facturas, tartas, tortas y artículos de pastelería cayó entre un 85% y un 90%, aunque el promedio general del sector ubica esa baja alrededor del 80%.
El deterioro económico también se refleja en la cantidad de comercios que bajaron sus persianas. Si bien anteriormente se había informado el cierre de 1.750 panaderías durante los primeros 18 meses del Gobierno de Javier Milei, ahora el sector estima que ya son 2.850 los establecimientos que dejaron de funcionar en todo el país, con una pérdida aproximada de 17.000 puestos de trabajo.
A la baja del consumo se suman el incremento de los costos operativos, especialmente por el aumento de las tarifas de los servicios públicos y del precio de la harina. Como consecuencia, muchas panaderías trabajan apenas al 50% de su capacidad, lo que compromete su rentabilidad.
Otro de los cambios que observan los comerciantes es la fuerte disminución de clientes jubilados. Según Pinto, la caída de sus ingresos obliga a muchos adultos mayores a priorizar la compra de medicamentos por sobre la de alimentos.
"Los jubilados eran una parte importante de nuestra clientela y hoy prácticamente desaparecieron. Muchos tienen que elegir entre comprar pan o remedios. Incluso, al final del día llega más gente a pedir algo para comer que clientes a comprar", concluyó el dirigente.
comentar