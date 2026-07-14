Crisis de consumo: crece la cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo a la medición de la Cámara, que incluyó a las principales arterias comerciales porteñas, se registraron retrocesos bimestrales en la Av. Santa Fe (700-5300); en Av. Córdoba (4000-5300); en Av. Corrientes (200-6800); y en la peatonal Florida.

Por su parte, en la Av. Pueyrredón (0-1200); Av. Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600); y en Av. Cabildo (4800-5500) se evidenciaron avances bimestrales.

En tanto, no se registró cambio en este bimestre respecto al anterior en la Av. Avellaneda (2800-3800).

El estudio refleja que, si bien algunos corredores comerciales muestran señales de recuperación en la ocupación de locales, el balance general continúa siendo negativo, con un incremento tanto de los inmuebles vacíos como de aquellos puestos en alquiler y venta, en un contexto de reconfiguración de la actividad comercial porteña.