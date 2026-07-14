Crisis de consumo: crece la cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires

En mayo - junio se detectaron un total de 291 locales en venta, alquiler o cerrados, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.
La cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires durante el bimestre mayo-junio aumentó 5,1% (277 unidades) con relación al período marzo-abril, según informó la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
En tanto, comparando con el bimestre mayo-junio de 2025 el incremento de locales sin ocupación es de 22,6% (291 unidades).
Analizando exclusivamente los locales en alquiler y venta (es decir, los ofrecidos) se observa que en alquiler hubo una suba de 8,6% comparado con el período anterior (marzo-abril), y con respecto a mayo-junio de 2025, hubo un aumento de 129,5%.
En lo que refiere a locales en venta hubo un crecimiento de 76,9% en relación al bimestre anterior y una suba de 4,5% en comparación a mayo-junio de 2025 precisó el informe.
De acuerdo a la medición de la Cámara, que incluyó a las principales arterias comerciales porteñas, se registraron retrocesos bimestrales en la Av. Santa Fe (700-5300); en Av. Córdoba (4000-5300); en Av. Corrientes (200-6800); y en la peatonal Florida.
Por su parte, en la Av. Pueyrredón (0-1200); Av. Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600); y en Av. Cabildo (4800-5500) se evidenciaron avances bimestrales.
En tanto, no se registró cambio en este bimestre respecto al anterior en la Av. Avellaneda (2800-3800).
El estudio refleja que, si bien algunos corredores comerciales muestran señales de recuperación en la ocupación de locales, el balance general continúa siendo negativo, con un incremento tanto de los inmuebles vacíos como de aquellos puestos en alquiler y venta, en un contexto de reconfiguración de la actividad comercial porteña.
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