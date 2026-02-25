Las ventas en los supermercados aumentaron un 2% en 2025

El organismo también reportó que en los autoservicios mayoristas las ventas aumentaron 2,1% interanual en diciembre y presentaron una caída de 6,8% en el acumulado en el año anterior.

Los supermercados

Este aumento del 2% en las ventas de los supermercado durante el 2025 se dio en el marco de una agresiva política de promociones vinculadas a descuentos con tarjetas de crédito, o de pago electrónico, junto con las del tipo "tres por dos" en diversos productos.

image

Las ventas totales a precios corrientes, para diciembre de 2025 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2,7 billones de pesos, lo que representó un incremento de 25,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante diciembre de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes”, con 47,6%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 34,5%; “Verdulería y frutería”, con 33,4%; e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 31,4%.

Los mayoristas

En diciembre de 2025, el índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 2,1% respecto a igual mes de 2024, por lo que el año pasado cerró con un retroceso de 6,8% .

En este segmento la necesidad de comprar más cantidad de productos, y de contar con menos promociones, conspiró contra un eventual aumento de las ventas .

image

Las ventas totales a precios corrientes, para diciembre de 2025 relevadas en los Autoservicios Mayoristas, sumaron 424.053,2 millones de pesos, lo que representó un incremento de 26,2% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante diciembre de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Carnes”, con 60,4%; “Electrónicos y artículos para el hogar”, con 44,5%; “Almacén”, con 33%; y “Bebidas”, con 25,4%.

carrefourexpressjpg La entidad sectorial que nuclea a 13.000 supermercados chinos elevó una oferta para quedarse con 122 sucursales de los Carrefour Express.

Se frenó la venta de Carrefour

La cadena francesa Carrefour opera en Argentina desde 1982, convirtiéndose en uno de las mayores cadenas minoristas del país se puso en venta desde finales del 2025. Sin embargo, la empresa decidió continuar en el país, informó a través de un comunicado el CEO de la compañía, Alexandre Bompard.