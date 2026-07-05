Los alquileres en CABA subieron 1,4% en junio

En el extremo opuesto se ubica Lugano, que mantiene la oferta más económica de la Ciudad con un valor medio de $658.410 por mes. Le siguen Nueva Pompeya, con $701.646, y Versalles, con $702.814 mensuales.

El mercado de compraventa sigue estable

El informe también mostró que los precios de venta continúan creciendo, aunque con variaciones moderadas. Durante junio, el valor medio del metro cuadrado se ubicó en US$2.467, lo que representa un incremento acumulado del 0,7% en el primer semestre y del 1,6% en los últimos doce meses, la menor suba interanual registrada en los últimos 27 meses.

Con esos valores, un monoambiente tiene un precio promedio de US$108.337, mientras que un departamento de dos ambientes cuesta alrededor de US$130.785 y uno de tres ambientes alcanza los US$179.619.

Puerto Madero sigue liderando ampliamente el ranking de los barrios con el metro cuadrado más caro, con un promedio de US$6.136. Palermo ocupa el segundo lugar con US$3.420 por metro cuadrado y Núñez completa el podio con US$3.382.

Por el contrario, Lugano continúa siendo el barrio más accesible para comprar un departamento, con un valor promedio de US$1.048 por metro cuadrado. Nueva Pompeya y La Boca completan la lista de las zonas con los precios más bajos.

Construir sigue siendo cada vez más caro

El estudio también analizó la evolución del costo de construcción medido en dólares. Si bien en junio registró una baja del 0,8%, acumula un incremento del 16% en el primer semestre del año.

De acuerdo con Zonaprop, construir una vivienda cuesta actualmente tres veces y media más que en octubre de 2020, cuando la serie alcanzó su piso, y un 49% más que el promedio registrado entre 2021 y 2025.

Actualmente, una casa de tres dormitorios tiene un valor estimado de US$304.227, mientras que una de cuatro dormitorios ronda los US$485.177.

En cuanto al mercado de casas, el precio promedio del metro cuadrado llegó a US$1.828 en junio, con un incremento mensual del 0,1%. Sin embargo, al descontar la inflación medida en dólares, el valor presenta una caída real del 18,7%, lo que evidencia que el encarecimiento de los costos no siempre se traslada plenamente al precio final de venta.

Palermo continúa siendo el barrio más caro para adquirir una casa, con un promedio de US$3.382 por metro cuadrado. Lo siguen Belgrano, con US$2.943, y Recoleta, con US$2.451. En el otro extremo aparecen La Boca, Villa Soldati y Nueva Pompeya, donde los valores por metro cuadrado son considerablemente inferiores.

Mejora la rentabilidad para los inversores

Otro de los datos destacados del informe es la mejora de la rentabilidad de los alquileres. La relación entre el precio de compra y el ingreso por renta se ubicó en junio en el 5,89% anual. En la práctica, esto significa que actualmente se requieren 17 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, un 5,8% menos que hace un año.

Entre los barrios más atractivos para quienes buscan invertir sobresale Lugano, con una rentabilidad bruta del 10,5%. Nueva Pompeya y La Boca también ofrecen retornos cercanos al 8%, muy por encima del promedio de la Ciudad.

En cambio, Puerto Madero continúa siendo el barrio menos rentable para este tipo de inversiones, con un retorno bruto de apenas 3,4%, seguido por Palermo (4,7%) y Núñez (4,8%). Aunque concentran algunos de los valores inmobiliarios más elevados de Buenos Aires, sus altos precios de compra reducen el rendimiento obtenido a través de los alquileres.