Por el aguinaldo y el Mundial, las ventas minoristas pyme tuvieron una leve mejora

"La convergencia del inicio del Mundial y la liquidez transitoria aportada por el SAC dinamizaron sectores específicos como perfumería, alimentos e indumentaria. No obstante, este flujo de transacciones resultó altamente selectivo y no logró revertir la caída intermensual, lo que evidenció a un consumidor con el presupuesto restringido que priorizó consumos puntuales y continuó relegando la adquisición de bienes durables", señaló la CAME.

Por el lado de la oferta, indicó que “la concreción de las operaciones quedó estrictamente supeditada a los esquemas de financiación en cuotas y beneficios bancarios, exponiendo la falta de liquidez directa del público”. Asimismo, puntualizó que “los comercios reportaron una fuerte erosión de su rentabilidad ante la actualización ineludible de costos fijos estructurales y el avance sostenido de la competencia importadora de productos de consumo”.

También remarcó que “en este contexto de márgenes comprimidos, el empresariado consolidó una postura de cautela financiera, paralizando proyectos de inversión y proyectando un horizonte a corto plazo sin expectativas de expansión”. Y en cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 50,1% de los encuestados señaló que su situación económica se mantuvo estable en términos interanuales, lo que representó un incremento de 1,9 puntos porcentuales frente a mayo”.

El rendimiento de cada rubro

Alimentos y bebidas: las ventas subieron un 2,9% en la comparación interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 2,8% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una merma del 0,9%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 3,1% interanual en junio, y suman un retroceso del 11,0% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, cayeron 3,4%.

Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 1,0% interanual, y acumulan una caída del 0,0% en lo que va del 2026. En el intermensual, bajaron 4,2%.

Farmacia: las ventas subieron un 5,4% interanual y acumulan un alza del 4,2% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró un descenso del 3,1%.

Perfumería: las ventas treparon un 9,5% interanual, pero suman un declive del 3,7% en lo que va del año. En la comparación intermensual, hubo un avance del 7,7%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas bajaron 2,0% interanual pero acumulan un crecimiento del 0,1% en lo que va del 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 4,6%.

Textil e indumentaria: las ventas subieron un 1,9% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 4,4%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una suba del 0,6%.