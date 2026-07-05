Por el aguinaldo y el Mundial, las ventas minoristas pyme tuvieron una leve mejora

En junio crecieron el 0,9% interanual, de acuerdo con un relevamiento de CAME al que accedió Popular. De todas maneras, cayeron en comparación con mayo pasado y registraron una retracción del 2,5% en el primer semestre de 2026.
Las ventas minoristas de las pymes crecieron 0,9% interanual en junio, pero bajaron frente a mayo y acumulan una caída del 2,5% en el primer semestre de 2026. El dato surgió de un relevamiento publicado este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) al que accedió Popular.
El dato cortó con más de un año de contracción. Se debe a que la última medición interanual positiva había sido en abril del 2025, cuando se registró un avance del 3,7% en relación al mismo mes de 2024. Aquella mejora fue sucedida por 13 meses seguidos de retroceso.
En la comparación mensual desestacionalizada, los comercios del sector pyme registraron una baja en el consumo del 1,3% en junio respecto de mayo.
Según la entidad, el leve crecimiento en la medición interanual se debió a "la inyección de liquidez derivada del cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el movimiento comercial que generó el Mundial de fútbol". "Ambos factores -añadió en su informe- lograron dinamizar el consumo y traccionar la demanda en rubros específicos, sosteniendo de esta manera el indicador general".
"La convergencia del inicio del Mundial y la liquidez transitoria aportada por el SAC dinamizaron sectores específicos como perfumería, alimentos e indumentaria. No obstante, este flujo de transacciones resultó altamente selectivo y no logró revertir la caída intermensual, lo que evidenció a un consumidor con el presupuesto restringido que priorizó consumos puntuales y continuó relegando la adquisición de bienes durables", señaló la CAME.
Por el lado de la oferta, indicó que “la concreción de las operaciones quedó estrictamente supeditada a los esquemas de financiación en cuotas y beneficios bancarios, exponiendo la falta de liquidez directa del público”. Asimismo, puntualizó que “los comercios reportaron una fuerte erosión de su rentabilidad ante la actualización ineludible de costos fijos estructurales y el avance sostenido de la competencia importadora de productos de consumo”.
También remarcó que “en este contexto de márgenes comprimidos, el empresariado consolidó una postura de cautela financiera, paralizando proyectos de inversión y proyectando un horizonte a corto plazo sin expectativas de expansión”. Y en cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 50,1% de los encuestados señaló que su situación económica se mantuvo estable en términos interanuales, lo que representó un incremento de 1,9 puntos porcentuales frente a mayo”.
Alimentos y bebidas: las ventas subieron un 2,9% en la comparación interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 2,8% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una merma del 0,9%.
Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 3,1% interanual en junio, y suman un retroceso del 11,0% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, cayeron 3,4%.
Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 1,0% interanual, y acumulan una caída del 0,0% en lo que va del 2026. En el intermensual, bajaron 4,2%.
Farmacia: las ventas subieron un 5,4% interanual y acumulan un alza del 4,2% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró un descenso del 3,1%.
Perfumería: las ventas treparon un 9,5% interanual, pero suman un declive del 3,7% en lo que va del año. En la comparación intermensual, hubo un avance del 7,7%.
Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas bajaron 2,0% interanual pero acumulan un crecimiento del 0,1% en lo que va del 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 4,6%.
Textil e indumentaria: las ventas subieron un 1,9% interanual, a precios constantes, pero acumulan un descenso del 4,4%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una suba del 0,6%.
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