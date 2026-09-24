Dato clave para el Gobierno: la pobreza subiría al 30% y alcanzaría a unos 15 millones de argentinos

A estas proyecciones se sumó un informe de la consultora ExQuanti, elaborado con datos del INDEC, que calculó que unas 15,1 millones de personas estarían en situación de pobreza. Según esa estimación, entre octubre de 2025 y junio de este año se habrían sumado 2,9 millones de personas a esa condición.

El impacto de la inflación en la pobreza

Desde el Gobierno atribuyen la posible suba principalmente a la aceleración de la inflación durante los primeros meses del año y su impacto sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Después de cerrar diciembre de 2025 con una inflación mensual del 2,8%, el índice de precios aumentó 2,9% en enero y febrero y llegó al 3,4% en marzo. Luego comenzó a desacelerarse: fue del 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio.

El economista Diego Piccardo, de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que el incremento de la pobreza estaría relacionado con la evolución de la Canasta Básica Total (CBT) en comparación con los salarios.

Las proyecciones anticipan una suba del indicador y estiman que alrededor de 15 millones de personas estarían bajo la línea de pobreza.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, vinculó la suba con la aceleración de los precios durante el primer semestre. Piccardo anticipó que será un dato "flojo para el Gobierno".

El nuevo registro marcaría así un cambio respecto de la tendencia descendente que se había iniciado después del máximo del 52,9% registrado durante el primer semestre de 2024. Desde entonces, la pobreza había bajado al 38,1% en el segundo semestre de ese año, al 31,6% en el primer semestre de 2025 y finalmente al 28,2%.

Qué espera el Gobierno para los próximos meses

En la Casa Rosada consideran que el aumento será transitorio y esperan que la desaceleración de los precios permita retomar la tendencia descendente durante la segunda mitad del año, siempre que los ingresos de los hogares acompañen.

El resultado también contrastará con el discurso que Milei dio horas antes en Nueva York, donde reivindicó los resultados sociales de su gestión y aseguró que el Gobierno había sacado a 14 millones de personas de la pobreza.

La administración libertaria también pone el foco en las políticas de asistencia social, especialmente en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y la Asignación Mil Días.

El nuevo informe permitirá conocer si la mejora registrada desde mediados de 2024 se interrumpió y cuál fue la magnitud de la eventual suba. El dato oficial de pobreza será difundido por el INDEC a las 16.