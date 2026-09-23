El aumento en los alimentos amenazan con frenar la desaceleración de la inflación

En el desglose por categorías, las mayores subas promedio de cuatro semanas se observaron en verduras (12,6%) y frutas (4,3%), mientras que carnes y derivados (0,9%) y aceites, grasas y mantecas (0,6%) mostraron variaciones más moderadas.

En una línea similar, la consultora LCG detectó un avance semanal del 0,6% en alimentos y bebidas, promediando un 1,8% en las últimas cuatro semanas, lo que implica una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de la medición previa.

En este caso, el incremento semanal estuvo explicado por la carne (+1,1%), las verduras (+2,3%), bebidas (+0,8%) y panificados (+0,7%). En este marco, hay que recordar que el segmento de bebidas explicó por sí solo el 70% de la inflación en alimentos del último mes, acumulando un alza del 9,3% mensual.

Por otro lado, Econviews reflejó que “nuestro relevamiento de precios arroja una variación de 1,1% promedio en la tercera semana de septiembre, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados” y especificó que “esta semana se destacaron subas en carnes y derivados (+1,1%) y lácteos (1,2%)”. En esta medición, el cálculo de las últimas semanas da por debajo del 1% al ubicarse en 0,7%.

En paralelo, la consultora Eco Go remarcó que otro factor que incidirá en el indicador del mes es la suba de los servicios. Al respecto, precisó que en septiembre “el IPC contará con un menor aporte desinflacionario de los estacionales y enfrentará nuevos ajustes de tarifas”, puntualizando que las principales subas se dan en Electricidad +4,2%, gas +1,4%, colectivos +4,1% y trenes metropolitanos +8%.

La dinámica reportada por los privados difiere de las metas señaladas desde el Gobierno. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya perforó el nivel del 2% y se ubica actualmente en un rango de entre 1,5% y 2%. Además, proyectó que, manteniendo el orden fiscal y monetario, el indicador podría quebrar el piso de entre 1% y 1,5% mensual durante los próximos meses o en 2027.

Sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central muestra estimaciones más cautas. La mediana de las consultoras prevé un IPC de 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre, sin anticipar registros mensuales por debajo del 1,6% hasta al menos febrero de 2027.

En la dimensión interanual, el mercado prevé un cierre de 2026 en torno al 30%, ubicándose un punto porcentual por encima de la pauta del 29% fijada en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso, el cual proyecta a su vez una desaceleración al 18% para el año próximo.