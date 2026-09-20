Librerías en crisis: caen las ventas y piden declarar la emergencia para el sector

En el relevamiento sobre 1.200 comercios independientes, FALPA advirtió sobre la combinación de una caída real de la facturación del 41,5% frente a un aumento del 31,1% en los costos operativos entre 2023 y 2026.

El sector librero pide la creación de una tarifa federal reducida para el envío de paquetes.

En adhesión al reclamo, la Fundación El Libro emitió un comunicado manifestando su “profunda preocupación y expresamos nuestro total respaldo a la declaración de Emergencia Librera”. Además, marcó que la presencia de librerías de cercanía en cada pueblo o localidad es una condición indispensable para el desarrollo federal, la democratización del acceso a la lectura y la formación ciudadana.

En este sentido, indicó que “las librerías independientes constituyen un invalorable capital cultural” y afirmó que “son los espacios que garantizan la bibliodiversidad, dan visibilidad a sellos editoriales pequeños y medianos, y ofrecen la mediación comprometida de los libreros”.

De esta manera, la Fundación El Libro sostuvo que “si estos espacios cierran, se empobrece el ecosistema editorial, se profundiza la desigualdad en el acceso al libro y se debilita aún más la formación lectora en nuestro país”.