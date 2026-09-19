Más de 57.000 empresas están en mora y crece el riesgo financiero

De las 16 divisiones manufactureras, 12 registraron caídas interanuales. Entre los principales retrocesos aparecen maquinaria y equipo, con una baja del 26,7%, y otros equipos, aparatos e instrumentos, que disminuyeron 31,4%.

También cayeron las prendas de vestir, cuero y calzado, con una baja del 15,9%. En contraste, crecieron la refinación de petróleo, madera y papel, metálicas básicas y otros equipos de transporte.

Más empresas con dificultades para pagar

La morosidad empresarial aumentó con fuerza durante 2026. Comercio, manufactura y agropecuario registraron incrementos interanuales del 78%, 76,3% y 65,6%, respectivamente. Servicios y Comercio concentran, además, el 71,9% de la morosidad empresarial total.

A esto se suma el elevado nivel de cheques rechazados, que ronda los 80.000 por mes. En los primeros ocho meses del año, el volumen acumulado ya alcanzó un nivel equivalente al registrado durante todo 2025.

El deterioro puede trasladarse de una empresa a otra cuando una compañía demora sus pagos y genera presión sobre sus proveedores. Por eso, desde Fidelitas remarcaron la importancia de considerar la solidez financiera de clientes y proveedores, además de la calidad y las condiciones comerciales.

El costo del financiamiento complica la recuperación

Otro de los factores que presionan sobre las empresas es el costo financiero. En agosto, la diferencia entre las tasas efectivas anuales con capitalización mensual de los préstamos personales, del 88,86%, y los depósitos, del 23,40%, fue de aproximadamente 65,46 puntos porcentuales.

Para las compañías, el impacto se concentra especialmente en el capital de trabajo. Si una empresa demora en cobrar, debe financiar durante más tiempo sus gastos de mercadería, salarios e impuestos. En ese contexto, vender más no necesariamente implica mejorar la caja si el dinero queda inmovilizado en cuentas por cobrar o sobre-stocks.

Aunque la inflación de agosto fue del 1,7% y el comercio exterior mostró un desempeño favorable, el informe advierte que esas señales todavía no alcanzan para compensar la debilidad del mercado interno y el deterioro del crédito.

Desde Fidelitas concluyeron que el desafío para las empresas pasa no solo por aumentar las ventas, sino también por cobrar a tiempo, preservar la liquidez y administrar con mayor cuidado el riesgo de cada operación.