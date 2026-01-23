"Muy fructífero": Luis Caputo destacó el impacto político y económico de Davos

“Ya de vuelta en el Ministerio. Muy fructífero viaje a Davos”, escribió Caputo, quien afirmó que Milei “se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad, cada vez más respetado y escuchado”.

Muy fructífero viaje a Davos.

El Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad. Cada vez más respetado y escuchado. Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 23, 2026

Según el ministro, ese posicionamiento internacional no es menor: “Ayuda a generar más empleo y mejores salarios, que es lo que el país necesita”.

Durante su estadía en Suiza, el Presidente mantuvo encuentros con empresarios y banqueros, con el objetivo de exponer su visión económica y promover inversiones, especialmente en el sector energético. En paralelo, Caputo desplegó una agenda propia con reuniones bilaterales clave para la estrategia financiera del Gobierno.

Reunión con la gerente del FMI

Entre ellas, se destacó un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien elogió públicamente la marcha de la economía argentina. “Aprecio la fuerte performance de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, señaló la titular del FMI tras una breve conversación con el ministro en los pasillos del foro.

El respaldo llegó en un contexto de fortalecimiento de las reservas del Banco Central. Esta semana, la entidad monetaria compró US$ 107 millones y acumuló adquisiciones por US$ 823 millones en enero. Las reservas brutas alcanzaron los US$ 45.077 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021, mientras el dólar minorista retrocedió a $1.455.

En este escenario, el FMI se prepara para enviar una misión a la Argentina en febrero, con el objetivo de avanzar en la segunda revisión del programa vigente. El Gobierno necesita aprobar esa instancia para acceder a un desembolso de US$ 1.000 millones. Si bien la meta fiscal fue cumplida, el Ejecutivo deberá solicitar una dispensa por un desvío en la acumulación de reservas estimado en US$ 10.000 millones.

Caputo también mantuvo reuniones con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, y con su par de Israel, Nir Barkat. Tras ese encuentro, el ministro adelantó que el funcionario israelí visitará la Argentina en marzo. “Hay muchas sinergias para desarrollar entre nuestros países”, afirmó, al destacar el potencial de cooperación tecnológica.

En el plano financiero, el ministro enfrenta compromisos inmediatos: el próximo 1° de febrero deberá afrontar un pago de intereses con el FMI por US$ 824 millones, luego de haber cancelado US$ 4.200 millones a bonistas a comienzos de enero.