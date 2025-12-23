Economía |

Los salarios subieron 2,5% en octubre: cómo quedaron con respecto a la inflación

Según los datos del Indec, se observa una mejora en el sector informal. El sector privado registrado y el público quedaron por debajo del indicador general.

El índice de salarios informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó en octubre una suba de 2,5% mensual, quedando por levemente por encima de la inflación de ese mes, que fue del 2,3%.

El sector privado no registrado comúnmente conocido como el sector informal, fue el único de los tres sectores que mide el INDEC que le ganó a la inflación durante el décimo mes del año: con 4,2%, el sector privado registrado se ubicó en 2,1% y el público hizo lo mismo en 1,9%.

ADEMÁS: Según INDEC, un trabajador en negro gana casi la mitad que uno formal

Comparado con octubre del año anterior, los salarios quedaron por encima de la inflación para ese período (31,3%) y aumentaron 43,1%.

Esto se dio como consecuencia de los incrementos de 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el público y 113,2% en el privado no registrado.

image

En lo que va de 2025, los salarios acumularon una suba de 33,7%, en consecuencia de los aumentos de 22,9% en el privado registrado, 26,2% en el público y 84,5% en el privado no registrado.

ADEMÁS: Caputo busca evitar la emisión de deuda bajo legislación extranjera

“Hay que tener en cuenta que en noviembre la inflación es 2,5%, con lo cual habrá que ver si los salarios de noviembre logran avanzar a una velocidad que supere a la inflación de noviembre. Si bien el dato es bueno, la inflación mensual en los últimos meses también fue alta; entonces está medio empardado el tema. Es lo que se viene viendo en los últimos meses: el salario empezó a recuperar rápido, pero quedó levemente por debajo del último techo relativo desde que asumió el Gobierno”, señaló al respecto Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso.

Cómo quedaron los salarios en octubre del 2025

• Sector privado registrado: subió 2,1% mensual.

• Sector público: subió 1,9% mensual, explicado por el aumento del 1,2% a nivel nacional y 2,1% a nivel provincial.

• Sector privado no registrado: subió 4,2% mensual.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados