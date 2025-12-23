Caputo busca evitar la emisión de deuda bajo legislación extranjera y reducir la dependencia de Wall Street

“Trataremos que no la haya”, respondió Caputo ante la consulta de un usuario, y complementó: "El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí"

Si bien el propio Caputo había dejado abierta previamente la puerta a una colocación de deuda bajo legislación extranjera, en esta oportunidad se mostró más prudente. Actualmente, el Gobierno ya cuenta con cerca de US$1.800 millones, producto de compras en el mercado de cambios y de la colocación del BONAR 2029, a lo que se sumarán US$700 millones provenientes de la concesión de las represas del Comahue.

En cuanto a los motivos de por qué alejarse de Wall Street, el ministro aclaró: “es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Y este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que es este período de crecimiento sea de largo plazo”.