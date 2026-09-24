China acumula oro a niveles récord ¿A qué se debe?

Para la analista principal de Freedom Global, Natalia Milchakova, el aumento de las importaciones de oro y la reducción de la deuda estadounidense forman parte de una estrategia de largo plazo. Según su interpretación, Pekín busca diversificar sus reservas, reducir la participación del dólar y aumentar el peso del oro.

China también avanzó en la infraestructura necesaria para operar con el metal fuera del sistema financiero estadounidense. El año pasado abrió en Hong Kong su primer depósito de oro 'offshore', que permite realizar operaciones en yuanes y otras monedas. Milchakova considera además que Pekín podría estar reforzando sus reservas ante posibles sanciones de Estados Unidos contra el Banco Popular de China.

El empresario y experto financiero Alexánder Vínnik sostuvo que China contribuye a sostener el mercado mundial del oro y representa alrededor del 11% del mismo. Según su análisis, el país podría estar comprando más lingotes de los que informa oficialmente para evitar alimentar la demanda del mercado y no revelar la estructura completa de sus reservas.

El aumento de las reservas de oro y la reducción de las tenencias de deuda estadounidense configuran, de acuerdo con las interpretaciones citadas, una estrategia orientada a modificar gradualmente la composición de las reservas chinas. Los datos disponibles muestran el crecimiento de las compras de oro y la caída de los bonos del Tesoro, mientras que las razones y el alcance final de esa política son objeto de análisis entre los especialistas.