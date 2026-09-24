China acumula oro a niveles récord ¿A qué se debe?

Pekín importó más de 1.000 toneladas de oro entre enero y agosto, mientras sus bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron al nivel más bajo desde 2008.
China alcanzó niveles récord en sus importaciones de oro durante los primeros ocho meses de 2026. Entre enero y agosto, las compras superaron las 1.000 toneladas y alcanzaron un valor de 158.800 millones de dólares, por encima de los 96.500 millones de dólares registrados durante todo 2025.
La demanda de inversión y la fortaleza del yuan favorecieron el aumento de las compras. Los fondos chinos cotizados en bolsa (ETF) incorporaron unas 44 toneladas de oro hasta agosto, un 18% más que a comienzos de año, mientras que en agosto el banco central adquirió la mayor cantidad de lingotes desde 2023.
Los datos oficiales, sin embargo, podrían no reflejar la totalidad de las compras. Analistas de Goldman Sachs estimaron que el Banco Popular de China adquiere más oro del que declara: en mayo, cerca de 48 toneladas pasaron por el mercado londinense, mientras que los informes oficiales registraron solamente 10 toneladas.
Al mismo tiempo, Pekín continúa reduciendo su exposición a la deuda estadounidense. En julio, las tenencias chinas de bonos del Tesoro de Estados Unidos descendieron hasta los 618.000 millones de dólares, el nivel más bajo desde agosto de 2008.
Para la analista principal de Freedom Global, Natalia Milchakova, el aumento de las importaciones de oro y la reducción de la deuda estadounidense forman parte de una estrategia de largo plazo. Según su interpretación, Pekín busca diversificar sus reservas, reducir la participación del dólar y aumentar el peso del oro.
China también avanzó en la infraestructura necesaria para operar con el metal fuera del sistema financiero estadounidense. El año pasado abrió en Hong Kong su primer depósito de oro 'offshore', que permite realizar operaciones en yuanes y otras monedas. Milchakova considera además que Pekín podría estar reforzando sus reservas ante posibles sanciones de Estados Unidos contra el Banco Popular de China.
El empresario y experto financiero Alexánder Vínnik sostuvo que China contribuye a sostener el mercado mundial del oro y representa alrededor del 11% del mismo. Según su análisis, el país podría estar comprando más lingotes de los que informa oficialmente para evitar alimentar la demanda del mercado y no revelar la estructura completa de sus reservas.
El aumento de las reservas de oro y la reducción de las tenencias de deuda estadounidense configuran, de acuerdo con las interpretaciones citadas, una estrategia orientada a modificar gradualmente la composición de las reservas chinas. Los datos disponibles muestran el crecimiento de las compras de oro y la caída de los bonos del Tesoro, mientras que las razones y el alcance final de esa política son objeto de análisis entre los especialistas.
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