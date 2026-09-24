Las reacciones en las redes sociales por el aumento de la pobreza al 32,2%

Políticos y economistas cuestionaron al actual modelo luego de que el Indec informara los datos sobre el aumento de la pobreza e indigencia del primer trimestre de 2026
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara sobre el aumento del Índice de Pobreza al 32,3% al término el primer semestre, por encima del 28,2% con que cerró el año pasado, y frente al 31,6 de enero-junio del 2025, políticos, y economistas, estallaron en las redes sociales para criticar estos resultados.
El economista liberal Roberto Cachanosky tomó con sarcasmo los datos y recordando las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó a que: "Subió la pobreza, cayó de nuevo el nivel de actividad y el riesgo país trepó a 571 puntos. Si estos son los 18 mejores meses de la historia, ¿cómo serán los peores?",
Desde el otro extremo, parte Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero, expuso ¡El horror que esconde la mentira del gobierno: casi la mitad de los niños argentinos son pobres!.
Desde el sector más a fin al peronismo, el economista Hernán Lecher escribió: SUBA DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2026 Durante el primer semestre de 2026, la población que vivió en la pobreza llegó al 32,3%, un incremento de 0,7 p.p. respecto al primer semestre de 2025 y de 4,1 p.p. respecto al segundo semestre de 2025, donde había alcanzado 31,6% y 28,2% respectivamente. En el caso de la indigencia, el dato actual (7,5%) implicó un incremento de 0,6 p.p respecto al primer semestre de 2025 (6,9%) y de 1,2 p.p. respecto al segundo semestre de 2025 (6,3%).
El periodista y economista Alfredo Zaiat explicó: El dato de la #pobreza está subestimado de acuerdo a la canasta distorsionada del IPC del INDEC. Están midiendo mal. Necesitamos indicadores alternativos para entender mejor lo que está pasando.
El periodista Leandro Renaud compartió un mensaje en X del ministro de Economía Luis Caputo e ironizó: "Si la comparan con la pobreza de Tanzania también da menos suba".
El economista Juan Manuel Telechea sostuvo: La pobreza pegó un salto de más de 4 p.p. y se ubicó en 32,3% (por encima de lo que se proyectaba). Combinado con el dato de la caída de la actividad el panorama social pinta bastante peor de lo que se estimaba.
Sergio Chouza, economista y director de Consultora Sarandí, expresó: FUERTE AUMENTO DE LA POBREZA EN EL PRIMER SEMESTRE. SUBIÓ MÁS DE 4 PUNTOS Y BORRA LA BAJA DE TODO EL AÑO PASADO. ESPANTOSO DATO, QUE SE VA A SEGUIR DETERIORANDO EN LO QUE QUEDA DE 2026.
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