Las reacciones en las redes sociales por el aumento de la pobreza al 32,2%

SUBA DE LA POBREZA Y LA INDIGENCIA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2026



Durante el primer semestre de 2026, la población que vivió en la pobreza llegó al 32,3%, un incremento de 0,7 p.p. respecto al primer semestre de 2025 y de 4,1 p.p. respecto al segundo semestre de 2025, donde había… pic.twitter.com/dkS52l4Ds9 — Hernán Letcher (@hernanletcher) September 24, 2026

El periodista y economista Alfredo Zaiat explicó: El dato de la #pobreza está subestimado de acuerdo a la canasta distorsionada del IPC del INDEC. Están midiendo mal. Necesitamos indicadores alternativos para entender mejor lo que está pasando.

El dato de la #pobreza está subestimado de acuerdo a la canasta distorsionada del IPC del INDEC. Están midiendo mal. Necesitamos indicadores alternativos para entender mejor lo que está pasando.



En #Segurola de @juliamengo por @futurockOk



Mirá https://t.co/yJP9LkvewC — Alfredo Zaiat (@AlfredoZaiat) September 24, 2026

El periodista Leandro Renaud compartió un mensaje en X del ministro de Economía Luis Caputo e ironizó: "Si la comparan con la pobreza de Tanzania también da menos suba".

Si la comparan con la pobreza de Tanzania tambien da menos suba https://t.co/9RvC2utgfy — Leandro Renou (@leandrorenou1) September 24, 2026

El dato de la #pobreza está subestimado de acuerdo a la canasta distorsionada del IPC del INDEC. Están midiendo mal. Necesitamos indicadores alternativos para entender mejor lo que está pasando.



En #Segurola de @juliamengo por @futurockOk



Mirá https://t.co/yJP9LkvewC — Alfredo Zaiat (@AlfredoZaiat) September 24, 2026

El economista Juan Manuel Telechea sostuvo: La pobreza pegó un salto de más de 4 p.p. y se ubicó en 32,3% (por encima de lo que se proyectaba). Combinado con el dato de la caída de la actividad el panorama social pinta bastante peor de lo que se estimaba.

La pobreza pegó un salto de más de 4 p.p. y se ubicó en 32,3% (por encima de lo que se proyectaba). Combinado con el dato de la caída de la actividad el panorama social pinta bastante peor de lo que se estimaba. pic.twitter.com/mVj206orEa — Juan Manuel Telechea (@jmtelechea) September 24, 2026

Sergio Chouza, economista y director de Consultora Sarandí, expresó: FUERTE AUMENTO DE LA POBREZA EN EL PRIMER SEMESTRE. SUBIÓ MÁS DE 4 PUNTOS Y BORRA LA BAJA DE TODO EL AÑO PASADO. ESPANTOSO DATO, QUE SE VA A SEGUIR DETERIORANDO EN LO QUE QUEDA DE 2026.