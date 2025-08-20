ANSES otorga préstamo para AUH y SUAF hasta $ 2.000.000: cómo pedirlo y que requisitos tiene

A pesar de que los préstamos no los otorga directamente el ente, se trata de una posibilidad que disponen en Banco Nación y el Banco Provincia y los trámites se realizan en forma virtual.

El préstamo es para beneficiarios de AUH, trabajadores registrados con SUAF, monotributistas de categorías bajas y personas con ingresos formales o programas sociales.

Según se informó, la propuesta apunta a facilitar el acceso a financiamiento formal para sectores excluidos del sistema tradicional de crédito.

Los requisitos

• Tener entre 18 y 75 años.

• Ser titular de cuenta bancaria en Banco Nación o Banco Provincia.

• Contar con DNI vigente y CBU propio (no compartido).

• Percibir ingresos regulares, ya sea por trabajo o asignaciones de ANSES.

• No tener mora grave en informes crediticios (Veraz categoría 3 o superior).

Cómo es el trámite

Estos créditos no se gestionan en ANSES, sino en los bancos. Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia permiten iniciar el trámite de forma completamente digital, desde sus sitios web, home banking o apps móviles.

Para calcular el valor aproximado de las cuotas, las dos bancos ofrecen simuladores online gratuitos. Solo hay que ingresar el monto deseado, el plazo de devolución (que puede ser de hasta 60 meses) y obtener el cálculo instantáneo con tasas de interés nominal anual (TNA) y tasa efectiva anual (TEA).

De esta forma, un préstamo de $ 2.000.000 a 48 meses con una tasa estimada del 60% TNA puede implicar cuotas mensuales alrededor de $ 106.000 y un total a devolver superior a $ 5 millones.

Préstamo para jubilados y pensionados

El Banco Provincia ofrece una línea de créditos para jubilados que cobran sus haberes provisionales en la "Caja de Ahorros Cuenta de la Seguridad Social" del Banco Provincia.

Otorga préstamos de hasta $ 50.000.000, un monto significativo que está sujeto a evaluación crediticia, lo cual garantiza que sea una oferta responsable.

Un beneficio clave es que no tiene gastos de otorgamiento, lo que reduce el costo inicial del crédito.

• Plazos: Los préstamos se pueden solicitar con plazos de 12, 24, 36, 48, 60 o hasta 72 meses, brindando flexibilidad para que la cuota se ajuste a tus finanzas.

• Gestión por Cuenta DNI: Si utilizás esta aplicación, también podés tramitar tu préstamo con un plazo de hasta 48 cuotas.

• Canales de solicitud: Podés pedirlo online a través de Home Banking BIP o BIP Móvil si tenés tu Token de Seguridad habilitado. Si no sos usuario de la banca online, podés realizar la gestión de forma presencial en cualquier sucursal.