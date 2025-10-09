Milei celebró el auxilio de Estados Unidos y elogió a Luis Caputo

Además, colmó de elogios al ministro de Economía, Luis Caputo, quien encabezó la misión de funcionarios en los Estados Unidos para gestionar los detalles de este acuerdo.

"Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", posteó Milei. Debajo, mostró una foto en la que se lo ve celebrando junto al titular del Palacio de Hacienda.

Además, Milei posteó: “Gracias @secscottbessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump @realDonaldTrump por su visión y liderazgo contundente”.

“Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, aseguró.

Thank you @secscottbessent for your strong support for Argentina, and thank you President Donald Trump @realDonaldTrump for your vision and powerful leadership. Together, as the closest of allies, we will make a hemisphere of economic freedom and prosperity. We will work hard… https://t.co/IsYB1PDVFW — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2025

El anuncio del secretario del Tesoro

Scott Bessent anunció el acuerdo con los Estados Unidos por el swap de 20 mil millones de dólares, y dijo que ya compraron pesos argentinos. Lo comunicó con un mensaje a través de redes sociales, justo antes del regreso del ministro Caputo a la Argentina.

El secretario del Tesoro habló de un problema de "grave iliquidez" en el país. Y aseguró que el esquema cambiario de bandas sigue "siendo adecuada para su propósito".

"Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, ,apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos", afirmó el funcionario de Donald Trump.

Por eso, confirmó, Estados Unidos compró "directamente pesos argentinos". También aludió a los cuatro días de "intensas reuniones" con Caputo en Washington.

"Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas", añadió.