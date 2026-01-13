Monotributo: así serán las nuevas escalas tras el dato de la inflación

Con respecto al monotributo, en el primer caso se aplicará un aumento del 14,2% en todas las escalas. Así, la categoría “A” pasará de un ingreso bruto anual de $8.992.597,87 a $10.273.463,76. Mientras que la categoría “B” llegarán de $13.175.201,52 a $15.051.818,99 y así progresivamente.

Por su parte, la escala “K”, la más alta considerada en el Monotributo, superará la barrera de los $100 millones de ingreso anual, pasando de $94.805.682,90 a $108.309.385,33.

image

Otro punto a tener en cuenta en la nueva tabla, es que así como subieron las escalas de ingresos, aumentaron también los impuestos.

En la escala “A”, el impuesto integrado pasó de $4.182,60 a $4.778,35. Los aportes al SIPA escalaron de $13.663,17 a $15.609,29 y los aportes a la obra social se incrementaron de $19.239,97 a $21.980,43.

Con la publicación de las nuevas escalas, ARCA va a habilitar la posibilidad de recategorizarse de acuerdo a la información de ingresos de los últimos 12 meses.

El nuevo piso de Ganancias

Con respecto al impuesto a las Ganancias, el contador explicó que, entre enero y junio de 2026, un trabajador soltero en relación de dependencia tendrá como piso una remuneración bruta de $2.998.725, lo que equivale a un neto de $2.488.942.

Si tiene un hijo, el neto de base asciende a $2.692.757 y con dos hijos llega a $2.896.573. En cambio, si está casado y tiene dos hijos, pagará Ganancias a partir de un neto de $3.300.726.