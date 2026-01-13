El Banco Central volvió a comprar reservas y bajó el dólar oficial

De esta manera, en las ocho ruedas que van de enero, acumula compras por U$s338 millones, lo que implica un promedio diario de U$s41 millones.

De todos modos, las reservas brutas del organismo cayeron U$s88 millones, hasta los U$s44.680 millones, como consecuencia de la baja en las cotizaciones de los activos que integran el balance del BCRA.

image

En este contexto, el dólar oficial minorista bajó $5 y cerró en $1.435 para la compra y a $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cedió a $1.482,52 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.463,50, con una baja de $10 con respecto a la víspera.

El denominado dólar blue o paralelo cerró sin cambios a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cerró a $1.530,24 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 4.6%. El dólar MEP cerró a $1.485,69 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.526,14, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los U$s93.224, según Binance.

El S&P Merval cayó 1,3% hasta los 3.036.292,52 puntos y ls acciones líderes retrocedieronn de manera generalizada, al igual que los hicieron las del panel general.

Entre las principales caídas destacaron las de Sociedad Comercial del Plata (-5,1%); Grupo Supervielle (-3,9%) y Telecom (-3,7%). En el otro extremo, YPF trepó 2,2% y Banco de Valores lo hizo 1,8%.

Los ADRs retrocedieron hasta 3,5% encabezados por Grupo Financiero Galicia y Telecom (-2,9%). Entre las otras acciones argentinas, Mercado Libre cae fuerte 3,5%, aunque Bioceres Crop trepa 2,5%. El riego país quedó en 581 puntos.