Navidad: fuerte caída de la venta de juguetes

Desde la cámara del sector afirmaron que se produjo un descenso con respecto al año anterior, a pesar de las mejora registrada en los días previos a la Nochebuena.

Las ventas de juguetes cayeron hasta 6,9% durante las Fiestas de Navidad de 2025 en comparación con el mismo período del año pasado, en el contexto de una merma del consumo en términos generales.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Matías Furió, afirmó que si bien el resultado final fue negativo, “el desempeño de diciembre fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, mes que había mostrado una caída fuerte e inesperada”.

En el balance de ventas de estas Fiestas, dijo que observó una mejora en el ritmo de ventas durante los días previos a Nochebuena, “aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses posteriores”.

Desde la CAIJ informaron que las compras estuvieron fuertemente influenciadas por promociones, descuentos y opciones de financiamiento.

Esto permitió sostener el nivel de actividad, especialmente a través de las compras de último momento, que explicaron una parte relevante de las operaciones.

Esta situación, en medio de un escenario de baja de tasas, benefició al consumidor, ya que los comercios pudieron ofrecer cuotas sin interés, consolidando un cambio en las formas de pago.

De este modo, las tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron aproximadamente el 95% de las transacciones, con un uso de efectivo prácticamente nulo.

Qué porcentaje tuvieron la venta online y presencial

Las ventas online, que representan cerca del 25% del total del mercado, se mantuvieron estables y sin crecimiento interanual, afectadas por el avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon.

Las ventas presenciales en el comercio tradicional físico registraron una caída cercana al 10%, lo que explica que, aun con la estabilidad del canal digital, el resultado global del sector haya arrojado una baja del 6,9% en unidades.

Ticket promedio

Por otra parte, en las jugueterías de barrio las compras promedio fueron de $19.000 por juguete, en supermercados alrededor de los $10.000, mientras que en las cadenas de jugueterías ascendió a aproximadamente $45.000, lo que reflejó un mercado orientado mayoritariamente a productos de precio bajo y medio.

La Cámara del Juguete destacó que no se registraron aumentos de precios a lo largo del año y que el mercado mostró dos realidades claramente diferenciadas.

