Prohíben el uso de pirotecnia sonora en CABA: las claves de la medida

La medida fue comunicada antes de los festejos por Navidad y está basada en el daño que le provoca a la salud de personas mayores, personas con TEA, bebés y animales.

“Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad. La pirotecnia sonora afecta la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema”, indicó el jefe de Gobierno porteño en sus redes sociales.

Tras la nueva normativa, desde el Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia (SUEIPA), explicaron que esta decisión no es clara y no hace más que generar un manto de desinformación en medio de semanas claves para el sector.

“Estamos tratando de entender el decreto, porque no se detalla cuáles son los productos que se prohíben. Hablan de pirotecnia audible y eso, lo explicamos en la Legislatura, es un chasquido, una estrellita”, explico por la 750 Guillermo Cantatore, secretario general del sindicato.

“Para que sea bueno y esté aplicable, hay que calificar los productos. Nosotros presentamos un proyecto para calificar aquellos de alto y de bajo impacto sonoro, porque todo es audible”, aclaró, marcando el fuerte compromiso que tiene el sector con el tema.

Según explicó Cantatore, el detonante de la última regulación “fueron los recitales en River de los últimos días”. “Creo que hubo algo de querer aprovechar la fecha y sacar algo para que la gente se calme”, afirmó.

Pero, cuestionó: “Si no lo sacás bien, no sirve. En el decreto se prohíbe el uso, pero no la venta. Nos dieron la razón de que estaba mal redactado, pero nos dijeron que este año ya estaba redactado y que se podía trabajar para el año que viene”.

A lo que sumó una aclaración: desde el propio sector vinculado a la venta de fuegos artificiales ya se venía trabajando en este tipo de cambios y concienciación. “En los locales desde hace tiempo que no se venden productos de alto impacto sonoro”, dijo.

Qué dice la nueva norma

El jefe de Gobierno le encomendó a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) adecuar la normativa vigente y tomar medidas sobre el uso de artefactos pirotécnicos y de estruendo en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, el primer artículo de la resolución de APRA declara a la Ciudad “zona calma libre de pirotecnia” y prohíbe el uso de todo tipo de artificios pirotécnicos “con efecto audible”. Y el artículo 4° del decreto firmado por el Jefe de Gobierno prohíbe además “el uso de artículos y artificios de pirotecnia y de estruendo en todo evento o espectáculo organizado por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires”.

Cabe recordar que existía una resolución de 2020 que definía una “zona calma” en un radio de 100 metros de distancia de las Reservas Ecológicas Costanera Norte, Costanera Sur, Lago Lugano, Ecoparque y hospitales, donde se prohibía el uso de todo tipo de artificios pirotécnicos con efecto audible.