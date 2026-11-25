Aquella votación tuvo lugar después del Mundial de Brasil y fue una de las más significativas del registro. El rosarino colocó a Di María en el primer puesto, a Iniesta en el segundo y a Mascherano en el tercero. Según el sistema de puntuación de entonces, cada posición otorgaba cinco, tres y un punto, respectivamente.

Garnacho, por su parte, recibió el voto del capitán argentino en el Trofeo Kopa, distinción que premia a los talentos menores de 21 años.

Todos los votos de Messi para el Balón de Oro

2011: Xavi Hernández (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Sergio Agüero (3.º).

Xavi Hernández (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Sergio Agüero (3.º). 2012: Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Sergio Agüero (3.º).

Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Sergio Agüero (3.º). 2013: Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Neymar (3.º).

Andrés Iniesta (1.º), Xavi Hernández (2.º) y Neymar (3.º). 2014: Ángel Di María (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Javier Mascherano (3.º).

Ángel Di María (1.º), Andrés Iniesta (2.º) y Javier Mascherano (3.º). 2015: Luis Suárez (1.º), Neymar (2.º) y Andrés Iniesta (3.º).

La elección de Messi que resultó decisiva en el Trofeo Kopa

Desde 2021, el campeón del mundo también participa en las votaciones del premio juvenil. En esas seis ediciones, sus preferencias estuvieron vinculadas en buena medida con futbolistas del Barcelona: Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

La definición de 2026 dejó una particularidad: Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por apenas dos puntos de diferencia sobre Cubarsí. El delantero terminó con 96 unidades, contra las 94 del defensor.

El abrazo entre Messi y Lamine después de la final del Mundial 2026.

En esa elección, Messi ubicó a Yamal en el primer lugar y a Cubarsí en el segundo. Su votación resultó determinante para establecer la diferencia final y terminó siendo uno de los datos más destacados del registro publicado por France Football.