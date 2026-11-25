France Football difundió los registros completos del capitán argentino, que participó en cinco elecciones del premio principal y seis del galardón juvenil. Una de sus decisiones resultó determinante en una definición ajustada.
Aunque Lionel Messi es el futbolista más ganador de la historia del Balón de Oro, con ocho distinciones, también tuvo un papel como elector del premio. France Football publicó el detalle de sus 11 participaciones y el registro permitió conocer qué jugadores recibieron sus votos, entre ellos cuatro compatriotas.
El capitán argentino intervino en la elección del galardón principal durante cinco ediciones consecutivas, entre 2011 y 2015. En aquel período, los capitanes de las selecciones nacionales formaban parte del jurado. A partir de 2021, comenzó a participar en el Trofeo Kopa, destinado a reconocer a los mejores futbolistas jóvenes.
Un dato se repite en sus elecciones para el Balón de Oro: siempre incluyó en sus podios a compañeros del Barcelona o de la Selección Argentina. Andrés Iniesta fue el futbolista que más veces apareció entre sus tres elegidos, ya que recibió su respaldo en las cinco ediciones.
El repaso de las elecciones dejó cuatro nombres argentinos: Sergio Agüero, Ángel Di María, Javier Mascherano y Alejandro Garnacho. El Kun apareció en dos oportunidades, mientras que el Fideo y el exdefensor compartieron el podio elegido por Messi en 2014.
Aquella votación tuvo lugar después del Mundial de Brasil y fue una de las más significativas del registro. El rosarino colocó a Di María en el primer puesto, a Iniesta en el segundo y a Mascherano en el tercero. Según el sistema de puntuación de entonces, cada posición otorgaba cinco, tres y un punto, respectivamente.
Garnacho, por su parte, recibió el voto del capitán argentino en el Trofeo Kopa, distinción que premia a los talentos menores de 21 años.
Desde 2021, el campeón del mundo también participa en las votaciones del premio juvenil. En esas seis ediciones, sus preferencias estuvieron vinculadas en buena medida con futbolistas del Barcelona: Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Pau Cubarsí.
La definición de 2026 dejó una particularidad: Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por apenas dos puntos de diferencia sobre Cubarsí. El delantero terminó con 96 unidades, contra las 94 del defensor.
En esa elección, Messi ubicó a Yamal en el primer lugar y a Cubarsí en el segundo. Su votación resultó determinante para establecer la diferencia final y terminó siendo uno de los datos más destacados del registro publicado por France Football.
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