No solo sube el gas: ahora anuncian que en abril también aumenta la luz

Apenas un día después anunciar el aumento en las tarifas de gas, el gobierno de Javier Milei aprobó este martes nuevas subas para el servicio eléctrico. Todas las nuevas tarifas rigen a partir de mañana 1° de abril.
Desde abril, los clientes de Edesur y Edenor observarán un incremento en sus boletas de electricidad, oficializado por el Gobierno y difundido hoy en el Boletín Oficial.
El ajuste será del 1,98% para Edesur y del 2,04% para Edenor, y alcanzará a usuarios residenciales, comercios, industrias y clubes de barrio, dentro del contexto de la emergencia energética vigente desde diciembre de 2023.
Las subas se basan en las revisiones tarifarias quinquenales y se actualizan de acuerdo con el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En el caso de Edesur, que brinda servicio en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano, el ajuste combina estos indicadores con la revisión quinquenal, lo que da como resultado un incremento cercano al 2%.
Por su parte, Edenor, que abastece al noroeste del Gran Buenos Aires y a la zona norte de la Capital Federal, aplicará una suba del 2,04%.
La finalidad es asegurar que los ingresos de las distribuidoras se mantengan estables en términos reales a lo largo de un período tarifario de cinco años.
El aumento impactará tanto en usuarios residenciales con o sin subsidios como en comercios, industrias y en los Clubes de Barrio y de Pueblo inscriptos en el Ministerio de Turismo y Deportes. Esta decisión se suma al reciente incremento en las tarifas de gas, afianzando la política de actualización de precios relativos en los servicios públicos esenciales iniciada en 2023.
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