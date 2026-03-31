No solo sube el gas: ahora anuncian que en abril también aumenta la luz

edesur

En el caso de Edesur, que brinda servicio en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano, el ajuste combina estos indicadores con la revisión quinquenal, lo que da como resultado un incremento cercano al 2%.

Por su parte, Edenor, que abastece al noroeste del Gran Buenos Aires y a la zona norte de la Capital Federal, aplicará una suba del 2,04%.

La finalidad es asegurar que los ingresos de las distribuidoras se mantengan estables en términos reales a lo largo de un período tarifario de cinco años.

El aumento impactará tanto en usuarios residenciales con o sin subsidios como en comercios, industrias y en los Clubes de Barrio y de Pueblo inscriptos en el Ministerio de Turismo y Deportes. Esta decisión se suma al reciente incremento en las tarifas de gas, afianzando la política de actualización de precios relativos en los servicios públicos esenciales iniciada en 2023.