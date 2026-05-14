Una familia necesitó $1.469.767 para no caer en la pobreza en abril

Aemás, según los datos del Indec, un grupo familiar de cuatro personas requirió un mínimo de $665.053,35 para no caer en la indigencia.
Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.469.767,89 para no caer en el umbral de la pobreza en abril, según lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Mientras que el mismo grupo familiar, integrada por dos adultos y dos niños de seis y ocho años, necesitó, según el organismo oficial, un mínimo de $665.053,35 para comprar la cantidad mínima de alimentos y no caer en la indigencia.
La Canasta Básica Total (CBT), que mide la pobreza, tuvo un aumento del 2,5% en abril con respecto al mes previo, al tiempo que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que determina la línea de indigencia, subió 1,1% en el cuarto mes del año. Ambas variaciones quedaron por debajo de la inflación de abril, que fue del 2,6%.
La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).
A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).
Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.
La composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determina un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar.
A continuación se presentan los tres ejemplos de cómo se determina la cantidad de unidades consumidoras (adultos equivalentes) para diferentes hogares.
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