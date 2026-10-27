La industria del calzado de moviliza a Plaza de Mayo por la crisis en el sector

En la misma línea, contó que de esa primera reunión se armó un grupo de 450 personas y llegaron a juntarse entre 600 y 700; posteriormente, tuvieron una reunión con la CIC que los empezó a acompañar "en todo lo que decidieran", sobre todo en la parte legal.

Más tarde, se sumó UTICRA debido a que los empleados de cada una de las fábricas que conforman Zapateros Unidos "los estaban acompañando", y recibieron, también, el respaldo de la diputada nacional Luciana Potenza (Partido Justicialista) "que el miércoles va a presentar una ley a favor del sector" y el diputado provincial Facundo Tignanelli (Unión por la Patria) "que redactó una ley a favor del calzado y en contra de la ley antidumping que vence el 14 de diciembre".

Luego del zapatazo solidario, realizarán una conferencia de prensa cerca de la Plaza de Mayo, en Perú 322, donde estarán presentes los fabricantes, el sindicato y la Cámara del Calzado "para informar una movida nacional", que podría realizarse el 17 o 19 de noviembre.

"Estamos haciendo de todo. Nosotros no somos un partido político ni nada que se le parezca, sino que somos fabricantes que estamos pidiendo poder vender. A su vez, tenemos que estar adentro de nuestra fábrica y todo nos cuesta el doble. Hacemos un sacrificio enorme, pero creo que vale la pena", concluyó Albano.

La protesta se desarrolla en medio de una fuerte preocupación por la situación de la industria del calzado. En un comunicado conjunto, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) y las cámaras empresariales de todo el país advirtieron sobre las consecuencias del aumento de las importaciones, el contrabando y la contracción de las ventas.

Las organizaciones aseguran que más de 200 establecimientos cerraron como consecuencia de la crisis, con la correspondiente pérdida de empleos.