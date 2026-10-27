El empleo formal perdió 155 mil puestos en un año y el salario mínimo cayó a su nivel más bajo desde 2003

La pérdida también tuvo impacto territorial y sectorial. Ocho de las 13 actividades privadas redujeron personal en julio. Comercio e Industria encabezaron las bajas, con 3.800 y 2.800 puestos menos, respectivamente. En tanto, Buenos Aires concentró el 66% de la caída mensual, con 8.000 empleos perdidos.

En contraste, el empleo público sumó 4.700 trabajadores durante julio, aunque desde noviembre de 2023 acumula una disminución de 83.000 puestos. El personal de casas particulares también retrocedió: perdió 1.100 empleos en el mes y acumula una caída de 58.000 desde su máximo de octubre de 2019.

Menos trabajo, menos plata, más deudas.

La situación de los ingresos refleja otra de las señales de alarma. El Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó en $383.800 en septiembre y, aunque no registró variación real mensual, sufrió un derrumbe del 40,8% desde noviembre de 2023. Su poder adquisitivo llegó al nivel más bajo desde junio de 2003, por debajo incluso de los valores de la crisis de 2001.

En cuanto a las remuneraciones, el índice salarial del INDEC mostró una mejora real del 1,15% para los trabajadores privados en agosto, aunque todavía se ubicó 2,3% por debajo de noviembre de 2023. El salario promedio estimado alcanzó los $2.303.686, con una suba real del 1,3%, mientras que los ingresos del sector público crecieron 0,6% mensual, pero permanecieron 15,3% por debajo de los niveles de fines de 2023.