Bajó el dólar mayorista y el minorista se mantuvo estable

En lugar de actualizarse al 1% mensual como hasta ahora, el techo y el piso de flotación pasarán a moverse al ritmo de la última inflación dada a conocer por el Indec. A lo largo de enero, así, la banda superior subirá progresivamente un 2,5% por ser ese el IPC de noviembre.

El dólar oficial minorista cerró estable a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde lo hizo a $1.492,46 para la venta.

El denominado dólar blue o paralelo bajó $15 y cotizó a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL se ubicó a $1.543,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5%. El dólar MEP operó a $1.501,19 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

image

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.943,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.533,65, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en los u$s93.636, según Binance.

En medio de la tensión internacional de los mercados internacionales por la detención de Nicolás Maduro, el riego país que mide la JP Morgan se ubica en 563 puntos básicos.

En Nueva York los ADRs argentinos cotizan dispares. Grupo Financiero Galicia (+4,2%) encabezó las subas, mientras que Cresud (-2,6%) lidera las bajas. Por su parte, otras acciones como Mercado Libre avanzan hasta 10,6%.

El S&P Merval bajó 0,5% a 3.111.156,41 puntos, mientras que en dólares se mantiene estable a 2.024,19 puntos. Los papeles anotaron mayoría de bajas: YPF (-3,6%); Transener (-3,5%); Cresud (-3,4%).