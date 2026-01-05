Economía |

Reyes Magos: leve mejora de las ventas de juguetes por promociones y precios estables

El crecimiento se ubicó en el 0,9% en comparación con el año pasado, de acuerdo con la cámara del sector. Mirá cuál fue el ticket promedio y las propuestas más elegidas para esta fecha.

Las ventas de juegos y juguetes para la celebración de los Reyes Magos mejoraron un 0,9% en unidades respecto a 2025, debido a las campañas de promoción y de la estabilidad de precios.

"Las promociones bancarias, billeteras virtuales y planes de financiación volvieron a ser determinantes para dinamizar las ventas. Más del 95% de las transacciones se realizaron mediante tarjetas de crédito, medios de pago electrónicos y cuotas sin interés", destacó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

En este contexto, la entidad indicó que “la promoción de la fecha permitió sostener el nivel de actividad y lograr una leve mejora frente al desempeño de Navidad, en un contexto de consumo todavía muy exigente”.

El monto promedio por juguete se ubicó alrededor a los $23.000, con diferencias según el canal de venta. En las jugueterías de barrio, donde predominan los productos nacionales y de menor precio, el valor promedio rondó los $20.500 por unidad, mientras que en las cadenas de jugueterías, que concentran una mayor participación de productos importados y con licencias, el promedio alcanzó los $45.000.

Con respecto a los supermercados, el gasto promedio se ubicó cerca de los $9.500, asociado principalmente a la compra de productos de verano.

Los regalos de los Reyes Magos giran en torno a los juguetes (38 por ciento), indumentaria y libros didácticos.
Las propuestas didácticas lideraron las ventas

Según la CAIJ, más del 80% de los regalos destinados a niños y niñas menores de 6 años corresponden a juegos y juguetes, con una marcada preferencia por propuestas didácticas y de juego activo.

El presidente de la cámara, Matías Furió, señaló que “los juguetes volvieron a consolidarse como el principal rubro elegido por las familias, especialmente en el segmento de la primera infancia.

Entre los productos más demandados se destacaron los juguetes orientados al aprendizaje temprano, los juegos de mesa en formato pocket y los juguetes de aire libre, especialmente aquellos vinculados a la temporada de verano, como lanza aguas, flota flota, camioncitos, inflables, piletas, toboganes y sets de pala, rastrillo y balde.

Desde las empresas explicaron que las altas temperaturas registradas durante la campaña impulsaron de manera significativa las ventas de esta última categoría.

