La producción de autos cayó 18,3% en el primer semestre

Con 18 días hábiles de actividad, las terminales produjeron 37.029 vehículos (automóviles y comerciales livianos) en junio.

Este volumen se ubicó 1,9% por debajo del desempeño de mayo y 13,6% menos en su comparación con junio de 2025, cuando se produjeron 42.848 unidades.

Las exportaciones alcanzaron las 22.373 unidades, 11,3% menos que mayo, y 1,7% por debajo de junio del año pasado. En el acumulado de los primeros seis meses del año, se exportaron 126.893 vehículos, 2,1% menos respecto de las 129.654 unidades del mismo periodo del año pasado.

Crece la alarma en el sector automotriz.

En ventas mayoristas, las automotrices entregaron a la red 44.096 vehículos en junio, reportando un incremento de 22,5% respecto de las 35.979 unidades de mayo anterior pero una baja de 26,3% en su comparación con junio del 2025. En el acumulado de enero a junio, se ubicaron comercializaron 228.129 unidades, 23,7% menos en su comparativo interanual.

Con la primera mitad del año concluida, la producción local continúa en pleno proceso de adecuación, impulsada por la renovación de la oferta hasta y la maduración de proyectos vinculados a nuevas inversiones.

Al respecto, Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), señaló: “La industria local está operando con tiempos de recomposición más lentos respecto de la demanda”.

En lo que respecta al frente externo, el directivo destacó “la reducción de los derechos de exportación publicada por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial ya que es una señal ‘fundamental’ para mejorar la competitividad de la industria automotriz” y remarcó que “es necesario el acompañamiento de provincias y municipios en la baja de la carga impositiva para superar los desafíos estructurales que nos permitan consolidar volúmenes sostenibles en el tiempo”.

Asimismo, destacó el repunte del 22,5% en las ventas mayoristas frente a mayo, lo que confirma que la demanda interna muestra signos de activación. “Sin embargo, el volumen semestral sigue en terreno contractivo (-23,7%), estimando una recuperación en el segundo semestre dependiendo principalmente de las condiciones de financiamiento”, concluyó Pérez Graziano.