Scaloni mete mano: Paredes podría entrar en el once titular de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Después de festejar la victoria sufrida contra Cabo Verde, Messi y compañía piensan en Egipto.

Otra vez tuvo el arco cerrado ante la numerosa defensa caboverdiana que cerró espacios e impidió que le llegaran las pelotas. Debió cambiar de planes y jugar más atrás para colaborar con las ocasiones de gol. Julián entró, se lo vio más activo, con más velocidad y más presión, pero la chance de gol todavía parece lejos. Una vez más, la disputa entre ambos se vuelve pareja.

Otra de las incógnitas es el lateral izquierdo. Con Facundo Medina en un excelente rendimiento, será difícil que salga. Pero del otro lado está el indiscutible Nicolás Tagliafico, al que las molestias físicas no le permitieron estar desde el debut de la copa. Sin embargo, el defensor del Olympique de Marsella terminó con un calambre en los 16avos y la figura del campeón del mundo comienza a asomarse debido al poco descanso hasta el martes.

Por último, la tercera opción y la que más dudas genera es meter mano en el mediocampo, después de la errática actuación el viernes, para recuperar el brillo característico de esa zona de la cancha. Leandro Paredes tuvo un excelente ingreso para el tiempo suplementario, con varios cruces importantes para anular a los caboverdianos, demostrando que era el cinco indicado para dicho encuentro. Nicolás González, un cambio habitual en los partidos, es otro de los nombres que gustan para ir desde el arranque. Thiago Almada es el jugador que podría salir del equipo, quien hasta ahora no logró desplegar su nivel.

"Es un equipo rápido y con calidad", dijo de Cabo Verde.

En caso de que el elegido sea el volante de Boca, ocuparía su lugar posicional en el eje para que Alexis Mac Allister pueda jugar más suelto, quien tampoco pudo mostrarse demasiado por desempeñarse en una posición poco habitual.

Tampoco hay que descartar que el Gringo meta un cambio inesperado y de vuelta el esquema. Sin embargo, las cosas que no gustaron ante Cabo Verde fueron claras y no hay demasiado tiempo para dar un giro de 180°. El cuerpo técnico debe mantener el ADN del equipo, pero con esas variantes mínimas que le dan un diferencial y, en algunos casos, un plus.

Argentina viaja esta tarde a Atlanta para la concentración previa al duelo con Egipto

Este domingo, la Selección Argentina se entrenará con normalidad después de las imposibilidades del sábado por el mal clima, y partirá inmediatamente hacia Atlanta, ciudad en la que disputará los octavos de final de la Copa del Mundo frente al equipo de Mohamed Salah.