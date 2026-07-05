Scaloni mete mano: Paredes podría entrar en el once titular de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Después del trabajoso triunfo ante Cabo Verde que dejó más desgaste de lo esperado, el DT prepara algunas modificaciones para el próximo martes, con el mediocampo como tarea principal.
El sorpresivo alargue y el susto por tener que definir todo en la tanda de penales en el trabajoso triunfo 3-2 de la Selección Argentina ante Cabo Verde, que lo complicó y casi lo deja en el camino en los 16avos del Mundial 2026, fue un baldazo de agua fría para despertar, reacomodarse y empezar a enfrentar el Mundial de otra manera. No hay rivales fáciles y, al igual que el pasado viernes, todo lo que viene es a todo o nada. Lejos de querer recibir otro golpe, Lionel Scaloni ya prepara el equipo para el duelo con Egipto por los octavos de finel, con algunos cambios en el once titular.
Treinta minutos de más repercutieron en el físico de los jugadores, a diferencia de la batalla que dieron los africanos, con un evidente mejor estado que hizo la diferencia en el juego sin pelota. A pesar de que los partidos se ganan por detalles y que la Argentina sacó la chapa de campeón para quedarse con el boleto a octavos, el desgaste inesperado en un encuentro más que ganado en la previa, no queda en la nada.
La Albiceleste no pudo entrenar este sábado en Miami debido al mal temporal y se vio obligada a realizar sólo trabajos de gimnasio en el centro deportivo del Inter Miami. En tanto, Scaloni tiene la mente puesta en pocos sectores de la cancha con los que no quedó contento y en los que podría meter un cambio. Porque claro, el Mundial no da tiempo.
Hay dos dudas más evidentes. Por un lado, el dilema de siempre: el centrodelantero que acompañe a Lionel Messi. Otra vez la disputa se da entre Lautaro Martínez, actual titular, y Julián Álvarez, que no pudo meter goles en lo que va del torneo en sus ingresos desde el banco. El plan principal era tener a la Araña en el once para los mata-mata, pero la lesión en el tobillo izquierdo que tuvo antes del Mundial lo obligó a bajar el ritmo futbolístico. Por eso, ante Cabo Verde se mantuvo el Toro que, si bien no está pisando fuerte en el área, viene de marcar un gol de penal frente a Jordania -su primer grito en una Copa del Mundo-.
Otra vez tuvo el arco cerrado ante la numerosa defensa caboverdiana que cerró espacios e impidió que le llegaran las pelotas. Debió cambiar de planes y jugar más atrás para colaborar con las ocasiones de gol. Julián entró, se lo vio más activo, con más velocidad y más presión, pero la chance de gol todavía parece lejos. Una vez más, la disputa entre ambos se vuelve pareja.
Otra de las incógnitas es el lateral izquierdo. Con Facundo Medina en un excelente rendimiento, será difícil que salga. Pero del otro lado está el indiscutible Nicolás Tagliafico, al que las molestias físicas no le permitieron estar desde el debut de la copa. Sin embargo, el defensor del Olympique de Marsella terminó con un calambre en los 16avos y la figura del campeón del mundo comienza a asomarse debido al poco descanso hasta el martes.
Por último, la tercera opción y la que más dudas genera es meter mano en el mediocampo, después de la errática actuación el viernes, para recuperar el brillo característico de esa zona de la cancha. Leandro Paredes tuvo un excelente ingreso para el tiempo suplementario, con varios cruces importantes para anular a los caboverdianos, demostrando que era el cinco indicado para dicho encuentro. Nicolás González, un cambio habitual en los partidos, es otro de los nombres que gustan para ir desde el arranque. Thiago Almada es el jugador que podría salir del equipo, quien hasta ahora no logró desplegar su nivel.
En caso de que el elegido sea el volante de Boca, ocuparía su lugar posicional en el eje para que Alexis Mac Allister pueda jugar más suelto, quien tampoco pudo mostrarse demasiado por desempeñarse en una posición poco habitual.
Tampoco hay que descartar que el Gringo meta un cambio inesperado y de vuelta el esquema. Sin embargo, las cosas que no gustaron ante Cabo Verde fueron claras y no hay demasiado tiempo para dar un giro de 180°. El cuerpo técnico debe mantener el ADN del equipo, pero con esas variantes mínimas que le dan un diferencial y, en algunos casos, un plus.
Este domingo, la Selección Argentina se entrenará con normalidad después de las imposibilidades del sábado por el mal clima, y partirá inmediatamente hacia Atlanta, ciudad en la que disputará los octavos de final de la Copa del Mundo frente al equipo de Mohamed Salah.